FAZ: обещания Берлина поддержать Израиль отдают «политическим мошенничеством»

Немецкие политики объявили безопасность Израиля «государственным интересом», заверяют его в неограниченной помощи. Обозреватель Frankfurter Allgemeine, однако, задаётся вопросом, как далеко в реальности может пойти Германия? Возможности ограничены, военные резервы и так исчерпаны конфликтом на Украине, а в готовности к боевым действиям с Ираном ради Израиля есть сомнения. В Берлине, похоже, надеются, что заверений окажется достаточно, а до их исполнения не дойдёт, но тем самым они, возможно, усугубляют ситуацию, давая неоправданные обещания, вместо того чтобы дать шанс дипломатии.

Нападение ХАМАС на Израиль не оставило Германии выбора, кроме как встать на сторону евреев. Глава Германии Олаф Шольц продемонстрировал это и тем, что «ещё до Байдена полетел в Тель-Авив», — отмечает обозреватель Frankfurter Allgemeine. Уже будучи в израильской столице, Шольц снова «указал на обусловленное немецким прошлым обещание защищать право Израиля на существование». Канцлер ФРГ использовал для этого формулу, которая «используется только в Германии и только относительно Израиля», объявляющую безопасность этой ближневосточной страны «немецким государственным интересом».

Колумнист немецкой газеты обращает внимание, что канцлер «не прояснил республике, к чему это определение обязывает немецкое государство и что значит для её граждан». Означает ли это понятие, что безопасность Израиля как «государственный интерес» стоит выше других принципов, ценностей и интересов Германии и её граждан? В немецкой конституции, которой должен руководствоваться Олаф Шольц, об этом точно ничего нет. Более того, «в основном законе, учитывающем уроки прошлого от первой до последней статьи, на первом месте стоит не государство, а люди и их достоинство».

Ангела Меркель, введя эту формулу в 2007 году в обиход, и экс-президент Йоахим Гаук, повторивший её в 2012 году, не вложили в неё конкретного содержания, указывает обозреватель Frankfurter Allgemeine. Но всегда подразумевалось, что в конфликте Тель-Авива с Тегераном, «Хезболлой» или ХАМАС Берлин будет на стороне Израиля. В этом же духе действует и Шольц, который предостерёг Тегеран от вмешательства в конфликт Израиля с ХАМАС. «Но что сделает Берлин, если его деклараций о солидарности окажется недостаточно, чтобы удержать террористическую группировку Тегерана «Хезболла» от нападения на Израиль»?

Анналена Бербок обещает «любую помощь, даже если речь идёт о военной поддержке». Родерих Кизеветтер, оппозиционный депутат от ХДС, идёт дальше и говорит, что немцы должны быть «готовы защищать безопасность Израиля ценой своей жизни». «Действительно ли Германия захочет послать солдат на войну с «Хезболлой» или для городских боёв в секторе Газа»? В реальности немецкие политики забывают, что «даже если бы Берлин просто хотел поставить оружие... для этого необходимо было бы и дальше разделывать на кусочки бундесвер или сократить помощь Украине», — отвечает обозреватель Frankfurter Allgemeine.

По-видимому, раздающие такие обещания надеются на то, что «клятва о государственном интересе не подвергнется суровому испытанию». Сам Израиль тоже в гораздо большей степени строит свою стратегию безопасности на сотрудничестве со сверхдержавой — США и атомном устрашении. Хотя Германия и вносит вклад в защиту Израиля, поставив ему подводные лодки-ракетоносители, но он всё-таки умеренный по сравнению с США.

На чём Германии действительно стоило бы сосредоточиться, так это на том, чтобы «дьявольский расчёт ХАМАС» втянуть в конфликт соседние страны не сработал. Для этого нельзя позволить провалиться стратегии «нормализации отношений» между Израилем и его соседями, что, однако, «зависит от того, как Израиль будет вести войну». Но безоговорочная поддержка, обещанная в этот раз, толкает Израиль к необдуманным решениям. Осознавая свои «ограниченные возможности», Берлину нужно не допустить такого развития событий. «Об этом также следует помнить, когда в Германии используются формулы, которые, с одной стороны, звучат как безоговорочная поддержка, а с другой — как политическое мошенничество» из-за невозможности их выполнить.