Рамасвами: интересы США должны быть выше помощи союзникам — только так мы избежим третьей мировой

Участие в новом ближневосточном конфликте грозит далекоидущими последствиями для Америки, особенно на фоне участившихся заявлений о потенциальном применении в регионе ядерного оружия. Поэтому Вашингтон должен подходить к внешней политике прагматично и ставить на первое место благополучие собственных граждан, а не поддержку дружественных правительств, заявил в интервью Такеру Карлсону кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

Идея о том, что мы будем каким-либо образом способствовать ядерной программе в любой стране, особенно в Саудовской Аравии, является абсолютно дестабилизирующей и безумной. Это говорит о том, что люди утратили трепет и страх перед ядерным оружием.

Я вижу, как люди по телевизору, в интернете бездумно говорят о возможности применения ядерного оружия в этом конфликте. Вчера я видел пять таких заявлений. Можем ли мы согласиться с тем, что любой, кто вбрасывает идею о потенциальном использовании ядерного оружия, является безумцем? Надо быть психически больным, чтобы такое говорить. Кто эти люди?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Либо так, либо они имеют крайне смутное представление о том, какие последствия всё это будет иметь для Соединённых Штатов. Такер, я не могу говорить о психическом состоянии некоторых из этих людей, которые считают расширение и распространение ядерного оружия в Саудовской Аравии или последствия…

Люди говорят: «О, этот конфликт может перерасти в атомную войну! Если их подтолкнут, то они применят ядерное оружие!» Использовать ядерное оружие?

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Ага, подумайте о последствиях.

Миллионы умрут. Я имею в виду, что последствия этого невозможно предугадать, но можно догадаться.

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Да. Вот что меня расстраивает в текущей ситуации. Многие советовали мне не высказывать политических взглядов, которых я придерживаюсь. Но я думаю, что кто-то должен выйти и задать вопросы, которые другие люди очень боятся задавать: каковы последствия самого важного события, которое вот-вот произойдёт?

Если Израиль начнёт наземную войну в секторе Газа, то она станет следующим шагом в этом конфликте, но чётко определённой цели не существует. Мы как союзник должны поинтересоваться: во что всё это выльется для Израиля? Мы как американцы должны спросить: как это аукнется США?

И я думаю, что есть лучший способ решить эту проблему. Возможно, несколько способов. Но мы не достигнем этой цели, если не проведём настоящую беспрепятственную дискуссию по существу. И, на мой взгляд, есть кое-что, связанное с культурой этого вопроса, особенно в Республиканской партии, что подавило эти дебаты.

Мой опыт… не знаю, помните ли вы, что мы с вами впервые встретились, когда я писал мою первую книгу. В то время я был генеральным директором компании, занимающейся биотехнологиями. Джордж Флойд умер — и наша страна обезумела. Нельзя было вести споры по вопросам, касающимся расы и тому подобного, в 2020 году.

Я помню, каково это было. В той среде подавлялась свобода слова. Определённые темы запрещалось поднимать. Многие левые называли меня расистом, чтобы сорвать открытые дебаты о моей вере в то, что меритократия не зависит от цвета кожи.

Сейчас ситуация выглядит очень похоже, но принимает другой вид. Теперь изоляционист стал новым расистом, новым ярлыком, который можно использовать в качестве замены…

Обвинить человека в том, что он ненавидит Израиль.

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Да, именно. Или обвинить в чём-то ещё, чтобы навесить ярлык и закрыть вам рот. Я имею в виду смехотворные обвинения в поддержке ХАМАС или антиизраильской позиции. Но их используют, чтобы заглушить дебаты по существу. И не имеет большого значения, исходят ли эти обвинения слева или справа, на мой взгляд, это высшая форма антиамериканизма.

Да. Я должен сказать, если на вас нападают за то, что вы спрашиваете, что хорошо для Соединённых Штатов, и задаёте этот вопрос как американец, который пытается возглавить страну… если это считается выходом за рамки дозволенного… если республиканцы осуждают вас за слова, что…

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Причём резко.

Значит, вся эта идея «Америка превыше всего» была просто ложью.

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Да. Я думаю, для жителей нашей страны она не была ложью. Полагаю, что многие в руководстве хотели бы верить, что она была ложью, что это было временное явление, связанное с одним человеком (Дональдом Трампом. — ИноТВ). Но в действительности это более широкий образ, который не ограничивается одним человеком.

Ну, это просто подсказывает здравый смысл. Если вы живёте здесь и у вас есть дети…

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Ставьте нашу страну на первое место.

Ну, в этом же ваша работа.

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Да, это моральная обязанность.

Немного странно, что люди выбирают чью-либо сторону. В Капитолий вторглись эти фанатики, поддерживающие ХАМАС, а ещё есть люди, который занимают сторону Израиля. Но я не слышал, чтобы кто-нибудь говорил: «Знаете, Израиль мне нравится больше, чем ХАМАС, но в конечном итоге я за Америку». Кажется, это естественная позиция для американцев.

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Я думаю, что эта позиция вызывает большее доверие. Не только на родине. Она является моральным долгом американского лидера. Кроме того, она воспринимается как более достоверная.

Иными словами, если вы говорите одному из зарубежных союзников Америки, что безусловно и безоговорочно поддерживаете его независимо от собственных национальных интересов, то для человека в Израиле, который сидит и слушает эти американские заявления, они звучат неправдоподобно. Это явный обман.

Мы говорили это Украине!

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Да. Говорили.

Не верьте нам, когда мы это говорим!

ВИВЕК РАМАСВАМИ: Да, в этом нет никакого смысла, и наши противники… Я думаю, мы сможем провести более чёткие красные линии, если будем честны в том, что американские лидеры должны действовать в национальных интересах США. И, на мой взгляд, тот факт, что подобные разговоры считаются спорными, показывает, насколько глубоко ошибается наш внешнеполитический истеблишмент. Но есть лучший способ решить эту проблему.

Дата публикации 19 октября 2023 года.