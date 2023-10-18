Guardian: американские учёные осудили «коллективное наказание» сектора Газа при поддержке США

В открытом письме президенту Джо Байдену американские учёные-юристы раскритиковали бомбардировки и блокаду сектора Газа, которые осуществляет Израиль при поддержке США, рассказывает The Guardian. Авторы послания призвали главу государства к немедленным шагам по дипломатическому разрешению конфликта и прекращению огня на всей палестинской территории.

Накануне отъезда президента Джо Байдена в Израиль 178 американских учёных-юристов из самых престижных университетов США отправили ему письмо, в котором осудили бомбардировку и усиливающуюся блокаду сектора Газа, пишет The Guardian. Не отрицая зверства и похищения со стороны ХАМАС, авторы послания назвали ответную реакцию Израиля «коллективным наказанием» и «моральной катастрофой», а также призвали американского лидера добиться немедленного прекращения огня.

Учёные раскритиковали «убийства и вытеснение невооружённых семей и детей» из сектора Газа «при очевидной поддержке американского правительства». По их словам, растущее число жертв связано не только с военными действиями, но и с тем, что мирные жители лишены «основных средств к существованию»: пищи, воды и электричества. На данный момент 2,3 млн человек вынуждены до минимума сократить расход питьевой воды.

Как напоминает издание, во вторник израильская авиация ударила по больнице в секторе Газа, где, по предварительным данным, погибло 200—300 человек. Министр здравоохранения Палестины заявил, что по состоянию на вторник с начала ответной операции Израиля погибло 3 тыс. человек, включая 940 детей и 1032 женщины.

Юристы предупреждают, что в случае наземной операции Израиля гуманитарный кризис может усугубиться, поэтому они призывают Байдена к прямому вмешательству. «Мы просим президента Байдена действовать незамедлительно и использовать все доступные ему средства для достижения дипломатического решения конфликта», — говорится в письме. Это означает «прекращение огня в секторе Газа и на всех захваченных территориях, а также безоговорочное восстановление доставок продовольствия, воды, электричества и медпомощи на всей территории сектора Газа».