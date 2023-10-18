Guardian: американские учёные осудили «коллективное наказание» сектора Газа при поддержке США
Накануне отъезда президента Джо Байдена в Израиль 178 американских учёных-юристов из самых престижных университетов США отправили ему письмо, в котором осудили бомбардировку и усиливающуюся блокаду сектора Газа, пишет The Guardian. Не отрицая зверства и похищения со стороны ХАМАС, авторы послания назвали ответную реакцию Израиля «коллективным наказанием» и «моральной катастрофой», а также призвали американского лидера добиться немедленного прекращения огня.
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