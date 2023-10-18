Дуглас Макгрегор: США должны добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, пока Израиль не закончил, как Украина

Конфликт между Израилем и Палестиной может перерасти в большую региональную войну, предупреждает бывший советник Белого дома по безопасности Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative. По мнению эксперта, в защиту Палестины может выступить широкая коалиция исламских стран, включающая Турцию, Египет, Иран и Катар. В этой связи администрации Байдена следует подумать о побуждении сторон к прекращению огня, считает эксперт.

В отличие от украинского конфликта, участники которого не стремятся к дальнейшему росту напряжённости, боевые действия между Израилем и Палестиной могут перерасти в большую региональную войну, предупреждает бывший советник Белого дома по безопасности Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.

Если российские войска прибудут, чтобы помочь Египту и Турции создать гуманитарный коридор, в Газе будут находиться российские и турецкие войска для защиты распределения гуманитарной помощи. Израиль же, по мнению Макгрегора, спешит с началом наземной операции в Газе, чтобы их опередить.

Тем временем Ближний Восток сегодня сильно отличается от Ближнего Востока 1973 года. Технологии изменили ведение войны, но, что более важно, общества и государства исламского мира также изменились. Ни одно из государств, граничащих с Израилем, сегодня не потерпит демографических изменений, которые приведут к появлению большого числа палестинских арабов в этих странах, уверен специалист. Европейцы ждут их ещё меньше.

Национальные лидеры Ирана уже призвали исламские и арабские страны сформировать единый фронт против Израиля, но влияние Ирана в этих вопросах более ограничено, чем осознаёт большинство американцев, пишет эксперт. При этом Турция, нация с населением более 80 млн человек, является единственным действующим лицом в регионе, обладающим социальной сплочённостью, военной культурой и военной мощью и способным возглавить суннитские арабские государства в конфронтации с Израилем.

В региональной войне Турция может выставить крупные армии и военно-воздушные силы, оснащённые современным вооружением, укомплектованные дисциплинированными и решительными бойцами. Появление регионального альянса мусульман-суннитов, управляемого Анкарой и финансируемого Катаром, воскрешает призрак обычной войны для ЦАХАЛа, формы ведения войны, известной лишь немногим из сегодняшних лидеров ЦАХАЛа.

В этой связи администрации Байдена следует подумать о побуждении сторон к прекращению огня, даже если это означает сотрудничество с турками, египтянами и русскими для обеспечения доставки гуманитарной помощи, отмечает автор.

Как напоминает Макгрегор, на Украине Вашингтон недооценил решимость и военную мощь России. Однако не следует повторять эту ошибку, недооценивая потенциал регионального мусульманского альянса, который может угрожать существованию Израиля, предупреждает специалист. На его взгляд, не исключено, что Израиль может закончить так же, как Украина.