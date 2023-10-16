MW: война в Израиле даёт отличный шанс Западу сохранить лицо и усадить Киев за стол переговоров

Ситуация в Израиле, похоже, окажет существенное влияние не только на мировые цены на нефть, но и на исход украинского конфликта. Как пишет Military Watch, Украина представляется всё менее подготовленной к достижению поставленных военных целей и перенаправление помощи Израилю предоставило бы западному блоку возможность сохранить лицо, резко сократив инвестиции в конфликт и заново усадив Киев за стол переговоров.

Продолжающиеся столкновения между Армией обороны Израиля и силами ХАМАС, похоже, окажут существенное влияние не только на мировые цены на нефть, но и на исход украинского конфликта. Как пишет Military Watch, нехватка боеприпасов у Израиля и предшествующие шаги США по переброске размещённых в ближневосточной стране боеприпасов на нужды Киева подпитывают и без того крепнущую оппозицию в Вашингтоне, особенно внутри Республиканской партии. Уже начали раздаваться призывы переправить оружие в Израиль.

Как продолжает издание, поскольку украинские флаги, ещё недавно развевавшиеся по всему западному миру в знак солидарности, начали заменяться израильскими, наступление ХАМАС грозит серьёзно подорвать способность ВСУ продолжать военную кампанию. Прямо сейчас украинские силы оправляются от неудач многомесячного наступления и недавних потерь, исчисляющихся десятками тысяч человек. При этом ещё ранее широко звучали прогнозы, что неудача в дорогостоящем наступлении, осуществлённом главным образом на средства Запада, лишь усилит призывы пересмотреть дальнейшую помощь.

Израиль уже получил американские ракеты-перехватчики для системы противовоздушной обороны «Железный купол». Кроме того, по информации СМИ, Пентагон поручил производителям оборонной продукции ускорить выполнение действующих израильских заказов и круглосуточно ищет дополнительные запасы боеприпасов по всему миру, чтобы как можно быстрее переправить их в Израиль.

Как заключает автор материала, момент атаки на Израиль совпал с усугубляющимися противоречиями в Америке из-за помощи Украине — и таким образом может стать поворотным моментом для военных действий в Восточной Европе. Украина представляется всё менее подготовленной к достижению поставленных военных целей, и перенаправление помощи Израилю предоставило бы западному блоку возможность сохранить лицо, резко сократив инвестиции в конфликт и заново усадив Киев за стол переговоров.