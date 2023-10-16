Face the Nation Оригинал

Десантис: пока Байден не озвучит цели по Украине и будет помогать ей, конфликт не закончится

Материал представлен в переводе ИноТВ
Помогать Украине и помогать Израилю — не одно и то же, заявил губернатор Флориды Рон Десантис в интервью Face the Nation. За 75 лет США выделили Израилю почти столько, сколько Украине — за два года. По мнению политика, из-за неспособности Байдена сформулировать чёткие цели по Украине и объяснить, что он понимает под победой, этот конфликт может продолжаться ещё несколько лет.

Вы только что слышали, как советник президента по национальной безопасности сказал, что в конгресс будет подан запрос в отношении финансовой поддержки, превышающей два миллиарда долларов, как для Израиля, так и для Украины. Ранее вы говорили, что не хотите давать Украине карт-бланш. А что насчёт карт-бланша Израилю?

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды, кандидат в президенты США: Нет, я считаю, что это две абсолютно разные вещи. Если говорить об Израиле, то за последние 75 лет мы оказали ему огромную поддержку с момента его основания — около 158 миллиардов долларов. Украине же за два года мы выделили более 120 миллиардов. Так что речь идёт совершенно о другом уровне.

Кроме того, что касается Израиля, они никогда не перекладывали на нас ответственность. Они очень серьёзно относятся к своей обороне. То, что мы делаем, дополняет и усиливает то, что они уже делают для себя сами. Но они не собираются просить нас вести эту войну за них. У нас многолетние отношения в области безопасности, Израиль — очень сильный и давний союзник, и мы будем готовы оказывать им поддержку традиционными способами.

Но на Украине нет американских войск…

РОН ДЕСАНТИС: Нет, Маргарет, но политика Байдена — это карт-бланш, по его же собственным словам — «столько, сколько потребуется». Они так и не сформулировали, в чём заключается концепция победы. На самом деле, люди говорят, что это будет продолжаться ещё пять или шесть лет, а это, вероятно, потребует ещё сотни миллиардов долларов. Мы не просто посылаем оружие, мы платим зарплату украинским бюрократам, финансируем их малые предприятия, и всё тому подобное.

Возьмите тот же Ирак, который вы уже упомянули. Я служил там. Наша внешняя политика в течение последних 20—30 лет страдала, потому что у нас не было чёткой концепции победы. В таких конфликтах, как Ирак и Афганистан, у нас не было чёткого плана. 

Поэтому Байден обязан представить стратегию перед конгрессом. И я думаю, что большинство республиканцев, многие республиканцы в конгрессе, будут настаивать на этом, прежде чем санкционировать выделение дополнительных средств.

Дата выхода в эфир 16 октября 2023 года.

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