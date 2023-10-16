Экс-аналитик ЦРУ: Украина отчаялась вернуть поддержку Запада — они уже поняли, что доверились не тем
После нападения на Израиль Зеленский опубликовал видео: он обвиняет Россию в том, что происходит в Израиле.
ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Злоупотребляет наркотиками — другого объяснения я придумать не могу. Понимаете, он в панике, он не знает, что ему делать. Он пытается найти хоть какой-то способ остаться в центре внимания, хотя Украина как военная сила уже никому не интересна, а его политическое руководство слабо. Если бы сегодня на Украине проводились выборы, он бы, вероятно, не был избран.
Один из признаков того, что он паникует и изменяет подход, — он теперь носит другую одежду. Помните, раньше он одевался как Фидель Кастро или Че Гевара, ходил в зелёном камуфляже? Теперь он стал похож на героя песни Джонни Кэша Man in Black, он одет во всё чёрное. Он понял, что его старый образ Че Гевары больше не работает, и решил сменить имидж. Я думал, что это было на один раз, но только что узнал, что сегодня он появился вместе со Столтенбергом — и снова в наряде «человека в чёрном».
Мы видим некоторые сообщения о том, что оружие, которое находилось в Польше и предназначалось для отправки на Украину, было отправлено в Израиль.
ЛАРРИ ДЖОНСОН: Я этого не видел. Наверное, информация появилась только сегодня, но это меня нисколько не удивляет. Израиль для США сейчас гораздо более важный приоритет, чем Украина. Точка. И украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они доверились Соединённым Штатам. Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности.
Дата выхода в эфир 13 октября 2023 года.
Ссылки по теме
-
Французский экономист: украинский конфликт превращается для Запада в борьбу за выживание
-
JF: «худший день для Зеленского» — Украине предстоит неравная борьба за оружие с Израилем
-
Немецкий эксперт: России будет выгодно ослабление поддержки Украины в результате палестино-израильского конфликта
-
Reuters: республиканцы выдвинули в спикеры противника помощи Украине