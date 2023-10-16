Экс-аналитик ЦРУ: Украина отчаялась вернуть поддержку Запада — они уже поняли, что доверились не тем

Тот факт, что Зеленский обвинил Россию в израильской войне, — очевидный признак его страха, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В интервью Dialogue Works он отметил, что Зеленский отчаянно пытается найти хоть какой-то способ остаться в центре западного внимания. Украина совершила ту же ошибку, что и многие другие страны: доверилась США.

После нападения на Израиль Зеленский опубликовал видео: он обвиняет Россию в том, что происходит в Израиле.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Злоупотребляет наркотиками — другого объяснения я придумать не могу. Понимаете, он в панике, он не знает, что ему делать. Он пытается найти хоть какой-то способ остаться в центре внимания, хотя Украина как военная сила уже никому не интересна, а его политическое руководство слабо. Если бы сегодня на Украине проводились выборы, он бы, вероятно, не был избран.

Один из признаков того, что он паникует и изменяет подход, — он теперь носит другую одежду. Помните, раньше он одевался как Фидель Кастро или Че Гевара, ходил в зелёном камуфляже? Теперь он стал похож на героя песни Джонни Кэша Man in Black, он одет во всё чёрное. Он понял, что его старый образ Че Гевары больше не работает, и решил сменить имидж. Я думал, что это было на один раз, но только что узнал, что сегодня он появился вместе со Столтенбергом — и снова в наряде «человека в чёрном».

Мы видим некоторые сообщения о том, что оружие, которое находилось в Польше и предназначалось для отправки на Украину, было отправлено в Израиль.

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Я этого не видел. Наверное, информация появилась только сегодня, но это меня нисколько не удивляет. Израиль для США сейчас гораздо более важный приоритет, чем Украина. Точка. И украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они доверились Соединённым Штатам. Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности.

Дата выхода в эфир 13 октября 2023 года.