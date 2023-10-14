Французский экономист: украинский конфликт превращается для Запада в борьбу за выживание

Текущий конфликт на Украине всё больше проявляет себя «войной по доверенности» между НАТО и Россией, считает французский экономист Жак Сапир. Немалую долю ответственности за развязывание боевых действий он возлагает на США и их «политические игры». Тем временем это противостояние постепенно превращается в экзистенциальную борьбу Запада с остальным миром, предупреждает эксперт.

Война на Украине, похоже, затягивается, констатирует в статье для Front Populaire французский экономист Жак Сапир. Учитывая, что украинское «контрнаступление» оказалось дорогостоящим провалом, а также в связи с тем, что эта война привела к значительным изменениям в глобальной геостратегической ситуации, как никогда необходимо найти политическое решение конфликта, отмечает эксперт. Однако для начала автор предлагает изучить политический контекст начала и развития конфликта.

Немалую долю ответственности за развязывание боевых действий Сапир возлагает на США и их «политические игры». Роль украинских ультраправых в событиях последнего «майдана» сегодня доказана. Их провокации стали начальной точкой гражданской войны на Украине, уверен специалист. Как напоминает автор статьи, специалисты по международным отношениям ещё в 2014 году признавали совместную ответственность США и украинских националистов за развязывание конфликта и выступали против военной поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Текущий конфликт на Украине всё больше проявляет себя «войной по доверенности» между НАТО и Россией, считает Сапир. Поставки Киеву боеприпасов, оружия, а также разведывательных данных и средств целеуказания со стороны НАТО привели к затягиванию военных действий. Более того, он превращается в жёсткое противостояние уже не просто между Россией и Украиной, а между странами «коллективного Юга» и «коллективного Запада», отмечает эксперт. Об этом говорят, в частности, недавние события в Африке.

По убеждению Сапира, российское руководство с самого начала рассчитывало на поддержку определённой части мира в своём противостоянии с Западом, и этот расчёт оправдался. «Доброжелательный нейтралитет» многих стран позволил России обойти последствия западных санкций, а также представить китайско-российский альянс в качестве альтернативы гегемонии Запада и, в частности, США. В итоге конфликт на Украине фактически стал «экзистенциальной борьбой» как для Запада, так и для Соединённых Штатов, делает вывод автор статьи.

«Как западные лидеры могли допустить такие ошибки в отношении российского потенциала, будь то экономического, военного или политического?» — задаётся вопросом автор в заключение.