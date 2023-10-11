Французский публицист: мировое господство Запада подошло к концу

Эпоха мирового господства Запада подходит к концу, уверен французский публицист Франсуа Ленгле. Как отмечает эксперт в интервью Le Figaro, это стало очевидно после реакции мирового сообщества на украинский конфликт и резкого роста влияния блока БРИКС. Отныне удел Европы — зависимое положение, отсюда её внезапная потребность в восстановлении суверенитета, поясняет специалист.

После пяти столетий необычайного расширения – с тех пор как Христофор Колумб открыл Америку — Запад возвращается к своим географическим границам, считает французский публицист Франсуа Ленгле. Эпоха господства американской сверхдержавы подошла к концу с началом конфликта на Украине, когда «две трети человечества» потеряли интерес к этому региональному противостоянию и даже встали на сторону России, подчёркивает эксперт в интервью Le Figaro.

Особое значение в этом процессе имеет, на взгляд публициста, эволюция блока БРИКС. Если сначала эта аббревиатура обозначала новые перспективные рынки для западных корпораций, а затем Запад рассчитывал укрепить с их помощью своё лидерство, то 15 лет спустя эти страны взяли реванш и уже совершенно не подчиняются Западу. «Мы потеряли контроль над миром», — констатирует Ленгле.

Результатом этого процесса стал отказ от американской глобализации в пользу зон влияния новых империй, считает эксперт. Западные страны осознают отныне свою потребность в суверенитете, «который всегда является не чем иным, как выражением чувства зависимости, осознания ограниченности нашей сферы влияния», заключает публицист.

В этой связи сегодня на Западе стремление к свободе уступило место потребности в защите, а «религия» отсутствия границ отходит на второй план перед угрозами со стороны неконтролируемой миграции и недобросовестной конкуренции. «В этом раздробленном и противоречивом мире, который нас ожидает, необходимо самоорганизоваться», — предупреждает Ленгле. И Европа вполне способна на это, уверен специалист.

Тем не менее в Европе сегодня существует риск возникновения финансового кризиса, поскольку странами накоплен беспрецедентный объём государственного и частного долга, предостерегает Ленгле. «А если сочетать большой долг, высокие ставки и низкий рост, то это банкротство», — констатирует специалист.