Французский публицист: мировое господство Запада подошло к концу
После пяти столетий необычайного расширения – с тех пор как Христофор Колумб открыл Америку — Запад возвращается к своим географическим границам, считает французский публицист Франсуа Ленгле. Эпоха господства американской сверхдержавы подошла к концу с началом конфликта на Украине, когда «две трети человечества» потеряли интерес к этому региональному противостоянию и даже встали на сторону России, подчёркивает эксперт в интервью Le Figaro.
Особое значение в этом процессе имеет, на взгляд публициста, эволюция блока БРИКС. Если сначала эта аббревиатура обозначала новые перспективные рынки для западных корпораций, а затем Запад рассчитывал укрепить с их помощью своё лидерство, то 15 лет спустя эти страны взяли реванш и уже совершенно не подчиняются Западу. «Мы потеряли контроль над миром», — констатирует Ленгле.
Результатом этого процесса стал отказ от американской глобализации в пользу зон влияния новых империй, считает эксперт. Западные страны осознают отныне свою потребность в суверенитете, «который всегда является не чем иным, как выражением чувства зависимости, осознания ограниченности нашей сферы влияния», заключает публицист.
В этой связи сегодня на Западе стремление к свободе уступило место потребности в защите, а «религия» отсутствия границ отходит на второй план перед угрозами со стороны неконтролируемой миграции и недобросовестной конкуренции. «В этом раздробленном и противоречивом мире, который нас ожидает, необходимо самоорганизоваться», — предупреждает Ленгле. И Европа вполне способна на это, уверен специалист.
Тем не менее в Европе сегодня существует риск возникновения финансового кризиса, поскольку странами накоплен беспрецедентный объём государственного и частного долга, предостерегает Ленгле. «А если сочетать большой долг, высокие ставки и низкий рост, то это банкротство», — констатирует специалист.
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