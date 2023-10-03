Kim Iversen Оригинал

Джеффри Сакс: гол в собственные ворота — США сами ускорили отказ от доллара, превратив его в оружие

Материал представлен в переводе ИноТВ
В последние годы Вашингтон всё чаще использует доллар, чтобы навязывать свою волю другим странам. Тем самым американские власти собственноручно подталкивают БРИКС к созданию альтернативной валюты, заявил в интервью YouTube-каналу Kim Iversen профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

ДЖЕФФРИ САКС, профессор Колумбийского университета: Ещё 20 лет назад США начали говорить, а в последние годы вообще твердят без перерыва: «А доллар-то, оказывается,  это центр всего. Мы можем использовать его в геополитике. Мы можем превратить его в оружие. Мы можем конфисковать валютные резервы других стран».

А это уже совсем другая ситуация. Это не просто утверждение: «Используйте доллар. Другие страны будут держать резервы в долларах, а мы сможем выпускать доллары с меньшей инфляцией, чем остальные». Это означает: «Мы можем забрать ваши доллары». И американские власти отобрали доллары у ряда государств.
 
Они заморозили 300 миллиардов долларов финансовых активов России. А потом некоторые люди принялись утверждать: «Правильно, просто возьмите их и используйте для восстановления Украины. Теперь это наши деньги». Боже правый! Это очень странная ситуация!
 
И администрация Трампа как-то выкинула номер. Однажды они заявили, что Николас Мадуро больше не является президентом Венесуэлы. «Настоящего президента» выбираем мы, и им оказался член Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо.
 
Боже, вот так головоломка! Николас Мадуро  президент страны. В один прекрасный день Соединённые Штаты, Белый дом заявляют: «Нет, это кто-то другой», конфискуют резервы Венесуэлы и отдают их другому парню (Гуаидо. — ИноТВ), словно в Белом доме могут решать, кто является президентом другой страны. И многие страны согласились с этим, потому что они безропотно следуют за США, зависят от США и боятся США.
 
А потом США при выводе войск из Афганистана заморозили и забрали его валютные резервы. Резервов было не так много, потому что это бедная страна. Даже после 20 лет американской оккупации мы оставили её в катастрофическом состоянии. Но на выходе мы ударили по ней ещё раз, конфисковав валютные резервы и таким образом оставив без функционирующей банковской системы. Этот список можно продолжать и продолжать.
 
И вот пять первых участников БРИКС, то есть Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР сказали: «Давайте использовать нашу собственную валюту для расчётов». И это то, над чем они работают.
 
Они уже начали множество расчётов в юанях, создали различные механизмы урегулирования российско-индийской торговли, а теперь к первоначальным пяти странам БРИКС добавились ещё шесть: Аргентина, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран.
 
Я знаю, что технические группы БРИКС сейчас встречаются и работают на одной идее. Они говорят: «Нам не нужно использовать доллар. Мы можем договориться другими способами». И они абсолютно правы.
 
Как экономист, специализирующийся на монетарной теории, я могу сказать вам, что для торговли между Россией и Китаем не нужно посредничество американского банка. Как и для торговли между Бразилией и Китаем. Это просто удобный способ ведения дел. Но необязательно его придерживаться, и они не собираются его придерживаться.
 
Таким образом, мы очень быстро потеряем привилегию (доллара. — ИноТВ), которая, вероятно, исчезала бы в течение многих десятилетий по мере того, как росло бы значение других стран, и они бы использовали свою валюту. Но мы собираемся добиться этого через несколько лет, забивая гол в собственные ворота. Это наших рук дело. Если вы хотите, чтобы люди использовали доллар, относитесь к нему как к валюте, а не как к внешнеполитическому оружию.
 
Дата публикации 01 октября 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Kim Iversen США Северная Америка
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