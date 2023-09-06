Redacted: «Запад в панике» — страны Африки выходят из-под его контроля и сближаются с Россией

США и Европа боятся растущего влияния России и её новых партнёров, заявил ведущий Redacted. По его словам, всё больше африканских стран тянутся к России: в то время как Запад десятилетиями отбирал у них ресурсы и считал своими колониями, Путин предлагает Африке дружбу и сотрудничество на равных и взаимовыгодных условиях.

Зачем мы продолжаем дразнить медведя, президент Байден? Причина такого отчаяния США — их экономика и американский доллар. Доллар, который, разумеется, теряет свою популярность во всём мире для расчётов по нефтяным операциям в качестве мировой резервной валюты, прямо сейчас ускользает у них из рук. И лучшего тому примера, чем Африка в последние несколько недель, не найти. Мы стали свидетелями четырёх различных военных переворотов, в результате которых были свергнуты их лидеры, десятилетиями плясавшие под дудку западных стран.

КРИСТИНА МХУНДВА, DW News: Очередной африканский лидер свергнут армией. Кто будет следующим?

США и Франция десятилетиями воровали ресурсы Африки, держа эти страны в состоянии вечной нищеты. Мы крали их марганец, золото, серебро, уран, литий, нефть. И сейчас эти африканские страны говорят: «Хватит».

МУЖЧИНА: Люди хотят вернуть свои богатства. Вернуть свой уран, своё золото, своё железо, свои фосфаты, свою нефть, свой газ. И это пугает Запад.

Посмотрите на Нигер, который сказал французам, чтобы те убирались из страны и перестали воровать его ресурсы. Французы так разозлились на той неделе, что решили сломать все грузовики, которые стояли там на шахтах. «Мы уйдём, хорошо, мы оставим все шахты в покое, но, уходя, мы разобьём все машины». Вы можете себе это представить?

А на прошлой неделе то же самое сделал Габон. Франция и США сейчас находятся в состоянии паники. Виктория Нуланд из США в ужасе отправилась в Африку, и, по словам представителей «серой зоны», люди, присутствовавшие на встрече, никогда не видели её в таком отчаянии. Но почему? Почему же она в таком отчаянии? Потому что Владимир Путин только что предложил этим африканским странам новую дружбу, как и Китай. Теперь они смогут сохранить свои полезные ископаемые, сохранить свой суверенитет, заключать партнёрства, которые выгодны этим странам. О, они знают, что задевают этим Запад. Запад не может этого допустить: они не могут позволить России и Китаю заключить эти дружеские и партнёрские отношения.

И теперь Москва предупреждает НАТО: «Отступите — или будет хуже». По словам заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, вмешательство НАТО в дела Украины создаёт большой риск прямого столкновения между Россией и Западом. Кроме того, он добавил кое-что очень интересное. По его словам, они (русские. — ИноТВ) стали получать радиосообщения и передачи о том, что на Украине убиты несколько бойцов НАТО, генералов и солдат. Так что, ребята, что-то здесь нечисто. Почему НАТО сливает информацию о гибели своих генералов и солдат в боях с Россией? Их там даже быть не должно. Они знают, что Россия слушает, они знают, что эта информация освещается. Подобное делается только в каких-то важных целях. Назревает что-то грандиозное, и я очень боюсь того, что будет дальше. Так что готовьтесь.

Дата выхода в эфир 05 сентября 2023 года.