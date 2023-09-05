За три месяца «контрнаступа» ВСУ понесли тяжёлые потери, но это мало что дало. В результате летней военной кампании Украина не смогла вернуть ни одного стратегически значимого объекта, пишет директор Института исследований Средиземноморья Чжэцзянского университета международных исследований Ма Сяолинь на страницах издания Global Times. В то же время российские войска явно заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары и готовясь к затяжной войне на истощение.

В начале лета ВСУ начали проведение «летнего наступления» против российских войск на востоке и юге Украины. За три месяца украинская армия понесла тяжёлые потери, но это мало что дало. Первоначально запланированная на весну военная кампания не смогла вернуть ни одного стратегически значимого объекта и привела к потере почти трети поставленного НАТО оружия; при этом многие солдаты были взяты в плен или деморализованы, пишет директор Института исследований Средиземноморья Чжэцзянского университета международных исследований Ма Сяолинь на страницах издания Global Times.

За последние три месяца ВСУ время от времени совершали трансграничные рейды на территорию России, нанося удары по военным объектам глубоко внутри российской территории при помощи беспилотников, что не сумело изменить общую военную ситуацию. В то же время российские войска явно заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары и готовясь к затяжной войне на истощение. Они создали три линии многоуровневой обороны на восточном берегу реки Днепр, чтобы нанести удар и истощить ВСУ.

Очевидно, что Россия признала это асимметричной войной на истощение, в которой её общая сила превосходит силу Украины. В Белом доме надеялись на ведение опосредованной войны на Украине, чтобы помешать стратегическим контрмерам России и уничтожить стремление Европы к стратегической независимости. В итоге Украина стала «Афганистаном в Европе», и Россия осторожно избегает ловушек, которые привели Советский Союз в десятилетнюю афганскую трясину. В то же время Россия использует своё географическое преимущество, чтобы попытаться заставить США и НАТО вкусить горькие плоды боевых действий в Афганистане в течение 20 лет, прежде чем в конечном итоге они позорно отступят, убеждён автор статьи.

Хотя общая сила России не может конкурировать с силой НАТО, у неё также есть преимущество, позволяющее выиграть войну на истощение: стабильная и последовательная система принятия решений, достаточные резервы и мощности для производства военной техники, а также миллионы мотивированных людей. Россия также имеет богатый опыт ведения затяжных войн и войн на истощение и умеет проводить оборонительные контратаки.

Конечно, Россия также постоянно наносит удары по стратегическим объектам, инфраструктуре и логистическим цепочкам поставок на Украине, чтобы подорвать её вооружённое сопротивление. Длительные бомбардировки способствуют усталости от войны, и лагерь Запада демонстрирует её признаки, считая Украину «бездонной ямой». Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что санкции против России недостаточно эффективны, напоминает Global Times.

США столкнулись с противоречием между непосредственными и долгосрочными интересами, оказались в ловушке двухпартийной борьбы за пост президента. Боевой тон Зеленского явно поостыл, но он настаивает на том, чтобы не жертвовать территорией свой страны ради заключения мира. Исходя из текущей ситуации и законов войны, «Афганская война в Европе» будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не победит или обе стороны больше не смогут воевать. Украина с населением 36 млн человек и площадью 600 тыс. кв.км стала крупнейшим проигравшим, как только началась СВО, и если вооружённое противостояние продолжит затягиваться, то страна, скорее всего, потеряет и своих людей, и землю, резюмирует Global Times.