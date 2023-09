По мнению ведущих Redacted, речь никогда не шла о помощи Украине: единственная цель Запада — создание «вечной войны», чтобы ослабить Россию. Истинные намерения уже признают не только западные СМИ, но и сами чиновники и военачальники. И именно из-за бесконечного финансирования Украины Западом этот конфликт никак не может закончиться, отмечает Redacted.

США, похоже, готовы признать свои истинные намерения на Украине. Речь никогда не шла о народе: дело вообще не в свободе Украины — это они, конечно, пошутили. Помните, как Камала Харрис сказала: «Мы поддерживаем Украину ради демократии»?

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая: «Америка отстаивает свои принципы...»

Да, «мы поддерживаем демократию, мы поддерживаем свободу, наши принципы...» Это никогда не было правдой. Им наплевать на народ Украины, им наплевать на свободу украинского народа, им вообще на это всё равно. Скорее, их истинные намерения заключаются в создании «вечной войны» на Украине, о чём мы говорили здесь, на этой передаче, в течение многих месяцев. И единственной целью этой «вечной войны» является ослабление и уничтожение боеспособности России. Вот и всё. Точка. Такова задача.

В выходные мы получили свежую информацию и подтверждение этому не только от журналистов, но и от членов конгресса США и военачальников, заявивших о своих намерениях поддерживать самое коррумпированное правительство в Европе в течение долгих лет. Вот Бранко Марчетич из Responsible Statecraft хорошо подытожил настроения прошлой недели: «Американские официальные лица намекают на новый «бесконечный конфликт» на Украине?» Вы уже знаете ответ на этот вопрос. Вот что говорит Бранко. Он пишет: «Это всё больше похоже на правду. В субботу газета The Financial Times сообщила, что «официальные лица США негласно готовятся к тому, что всё больше напоминает войну на истощение, которая растянется и на следующий год», вторя ранней статье The Wall Street Journal о том, что «военные стратеги и политики по всему Западу уже начинают думать о весеннем наступлении следующего года и о том, как подготовиться к затяжному конфликту». То есть они уже размышляют о весеннем наступлении следующего года? Видимо, первая часть этого «весеннего наступления» оказалась настоящим хитом, так что они уже подумывают о сиквеле, уже планируют для него продолжение.

Итак, подобная информация поступает от The Financial Times, затем от The Wall Street Journal, и вот первая полоса The Wall Street Journal всего несколько дней назад: они ссылаются на ряд американских чиновников, которые говорят: «Почему конфликт России на Украине может затянуться на годы?» И мне нравится, что они называют это «конфликтом России», в то время как единственная причина, по которой этот конфликт затягивается и продлевается, — это НАТО и его расширение. Именно по этой причине конфликт может затянуться на годы. Не потому, что Россия хочет растянуть его на много лет, а потому, что этого хочет НАТО. Это его истинные намерения.

НАТАЛИ МОРРИС: Не будем забывать, кто финансирует войну на Украине с 2014 года. Именно Международный валютный фонд, Европа и США с 2014 года спонсируют Украину, бомбящую Донбасс. Кроме того, это они поддерживали тех людей, которые шли на Крым*, чему Россия и воспрепятствовала. Так чей же это конфликт? Война на Украине была изначально, и длится она уже порядка десяти лет.

Дата выхода в эфир 03 сентября 2023 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).