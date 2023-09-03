Британский историк: поражение Украины будет для Запада катастрофическим исходом, но не станет концом света

00:54
ТАСС: Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва
В Москве начали эвакуацию Киевского вокзала из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.
00:53
Российских гандболистов будут наказывать за использование мата во время матчей
Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что игроков будут наказывать двухминутным штрафом или удалением за использование нецензурных выражений во время матчей национальных турниров.
00:39
Президент Нигерии отозвал почти всех послов страны из-за рубежа
Президент Нигерии Бола Тинубу сообщил об отзыве всех послов государства в мире за исключением постпредов при ООН в Нью-Йорке и Женеве.
00:37
Реванш между Монсоном и Тактаровым пройдёт 29 сентября в Москве
Организаторы турнира рассказали, когда пройдёт повторный поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым.
00:33
Руководство «Спартака» обсудит с Абаскалем отсутствие побед в последних матчах РПЛ
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал понять, что руководство московского клуба беспокоит ситуация с безвыигрышной серией из четырех матчей в чемпионате России по футболу.
00:25
Роналду достиг отметки в 850 голов за карьеру
Португальский нападающий Криштиану Роналду продолжает ставить рекорды в своей футбольной карьере.
00:22
В аэропортах Москвы отменили 23 авиарейса
По меньшей мере 20 авиарейсов задержаны и 23 отменены в трёх московских аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
00:14
Левандовски считает, что арбитры убивают атакующий футбол Примеры
Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски раскритиковал работу арбитров в матчах чемпионата Испании по футболу.
00:12
Рублёв обыграл Риндеркнеша и вышел в четвёртый круг US Open 2023
Россиянин Андрей Рублёв оформил выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису.
00:07
Ребёнок погиб в аварии под Ростовом
В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщили о гибели ребёнка в результате ДТП на трассе.
00:03
Денисов: «Спартаку» не хватало разнообразия в атаке в матче с «Краснодаром»
Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов считает, что «Краснодар» заслуженно одержал победу в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
23:53
Гол Головина помог «Монако» разгромить «Ланс» и выйти на первое место в Лиге 1
«Монако» на своём поле нанёс разгромное поражение «Лансу» в матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу.
23:53
Посольство: Малайзия и Россия частично используют юань и дирхамы в торговле
Российские и малайзийские компании частично перешли на расчёты в китайских юанях, дирхамах, заявил торговый советник посольства Малайзии в России Хайфил Эльми Джамил.
23:45
«Наполи» уступил «Лацио» и потерпел первое поражение в Серии А нового сезона
«Наполи» на своём поле потерпел поражение от «Лацио» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
23:32
Власти Колумбии и бывшие повстанцы РВСК договорились о прекращении огня
Представители правительства Колумбии и бывшие бойцы расформированной повстанческой организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (РВСК) достигли соглашения о прекращении огня, сообщает колумбийский офис верховного комиссара по делам мира.
23:31
Сперцян — об исполнении пенальти «Краснодаром»: защитник «Спартака» испортил точку
Сперцян рассказал, что игрок московского «Спартака» применил хитрый ход перед пенальти в ворота красно-белых в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
23:17
Кордоба: «Краснодар» превосходил «Спартак» абсолютно во всём в матче РПЛ
Нападающий Джон Кордоба считает, что «Краснодар» заслуженно одержал победу над московским «Спартаком» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
23:15
ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 155 мм
Украинская армия обстреляла Петровский и Киевский районы Донецка снарядами калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
23:13
В МИД Нигера заявили: страны ЭКОВАС проводят активную подготовку к вмешательству
Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) активно готовятся к военному вмешательству в ситуацию в Нигере. Об этом заявил глава МИД в правительстве свергнутого президента республики Асуми Масуду.
23:01
Актриса Ахеджакова заявила, что флаг Украины на концерте ей подсунул провокатор
Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что флаг Украины на концерте в Бремене ей вместе с цветами подсунул провокатор.
23:00
Ивич — о победе «Краснодара» над «Спартаком»: я горд игроками
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе своей команды над «Спартаком» в матче седьмого тура РПЛ.
22:51
Луноход «Чандраян-3» переведён в спящий режим после выполнения задач
Луноход индийской космической миссии «Чандраян-3» выполнил текущие задания, после чего был переведён в спящий режим, сообщает Индийская организация космических исследований.
22:45
Головин забил за «Монако» первый мяч в Лиге 1 сезона-2023/24
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу с «Лансом».
22:45
Абаскаль — о поражении от «Краснодара»: это моя ошибка
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды от «Краснодара» в матче седьмого тура РПЛ.
22:42
Туменов нокаутировал Палмера в четвертьфинале Гран-при АСА в полулёгком весе
Российский боец Биберт Туменов победил Лэнса Палмера из США на турнире ACA 162 в рамках четвертьфинала Гран-при в полулёгком весе.
22:35
NTV: на юго-востоке Турции упал метеорит
Метеорит упал на юго-востоке Турции, его обломки были видны над несколькими провинциями, сообщает телеканал NTV.
22:24
Черников признан лучшим игроком матча 7-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак»
Защитник «Краснодара» Александр Черников стал лучшим футболистом по итогам матча 7‑го тура РПЛ со «Спартаком».
22:20
FR: канцлер ФРГ Шольц получил травму во время занятий спортом
Канцлер Германии Олаф Шольц 2 сентября получил травму при занятиях спортом, сообщает издание Frankfurter Rundschau.
22:18
Вагаев победил Празереса единогласным судейским решением и вышел в полуфинал Гран-при АСА
Российский боец Абубакар Вагаев победил Мишеля Празереса из Бразилии на турнире ACA 162 в рамках четвертьфинала Гран-при в полусреднем весе.
22:15
Джикия провёл 200-й матч в РПЛ
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сыграл 200-й матч в чемпионате России по футболу.
22:12
Сирийская армия отразила нападение «Джабхат ан-Нусры» в Латакии
Сирийская армия отразила нападение боевиков «Джабхат ан-Нусры»* в провинции Латакия, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
22:09
Останина: МО России рассказало о порядке назначении отпусков мобилизованным
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что Минобороны прислало ответ по вопросам назначения отпусков мобилизованным на спецоперацию военнослужащим.
22:01
«Краснодар» победил «Спартак» в матче 7-го тура и вернул себе лидерство в РПЛ
«Краснодар» на своём поле обыграл «Спартак» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
21:57
Капитан «Спартака» Джикия не доиграл до конца матч с «Краснодаром»
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия был заменён в конце второго тайма матча седьмого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
21:56
Пушилин: мирная жительница погибла при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ
Мирная жительница погибла при обстреле посёлка Старомихайловка со стороны армии Украины, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
21:52
«Краснодар» удвоил преимущество в матче со «Спартаком», мяч забил Сперцян
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян удвоил преимущество в матче седьмого тура чемпионата России с московским «Спартаком».
21:46
Рогов: два человека погибли при обстреле Конских Раздоров со стороны ВСУ
Два человека погибли и ещё пять пострадали в результате обстрела села Конские Раздоры Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
21:37
Самсонова проиграла Киз в матче третьего круга US Open 2023
Россиянка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису.
21:37
Керефов нокаутировал Рахмонова и вышел в полуфинал Гран-при АСА в наилегчайшем весе
Российский боец Азамат Керефов победил Осимхона Рахмонова из Таджикистана на турнире ACA 162 в рамках четвертьфинала Гран-при в наилегчайшем весе.
21:29
Жена Алексея Янина опровергла сообщение о его смерти
Жена российского актёра Алексея Янина Дарья заявила, что её муж жив и сообщение о его смерти было ошибочным.
21:28
Гол Теля принёс «Баварии» победу в матче Бундеслиги с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха
«Бавария» в гостях нанесла поражение «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
21:27
Афанасьев: ЦСКА способен обыграть «Зенит»
Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ с «Зенитом».
21:18
«СТРАНА.ua»: суд в Киеве отправил под арест бизнесмена Коломойского
Шевченковский суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского по делу о мошенничестве и легализации финансов, полученных преступным путём.
21:16
Пожар в мансарде жилого дома в Петербурге потушен
Пожар в мансарде жилого дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге потушен, сообщает ГУ МЧС по городу.
21:13
В РФС сообщили, что Карасёв прибыл в Швейцарию на сбор судей УЕФА
В службе коммуникаций РФС рассказали, что российский арбитр Сергей Карасёв примет участие в сборе судей УЕФА.
21:09
Защитник «Крыльев» Зотов считает, что нет смысла обсуждать лидерство самарцев в РПЛ
Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов заявил, что не стоит обсуждать выход самарского клуба на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
21:01
Евсеев о поражении «Факела» от «Крыльев»: сегодня была самая худшая игра с нашей стороны
Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о поражении своей команды от «Крыльев Советов» в матче седьмого тура РПЛ.
21:00
Мэр: мирная жительница пострадала при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинской армии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
20:52
Военная хроника: нанесён удар по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области
Военная хроника сообщила, что ракетный удар был нанесён по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области.
20:51
«Краснодар» минимально обыгрывает «Спартак» после первого тайма в матче РПЛ
«Краснодар» на своём поле обыгрывает «Спартак» после первого тайма в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.