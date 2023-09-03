Британский историк: поражение Украины будет для Запада катастрофическим исходом, но не станет концом света

Россия так или иначе одержит верх в украинском конфликте, заявил в интервью Dialogue Works британский историк Джеффри Робертс. По его мнению, поражение Киева будет «очень плохим, катастрофическим исходом» для Запада, у которого многое поставлено на карту, однако не станет концом света.

В украинском конфликте у Запада многое поставлено на карту, заявил в интервью Dialogue Works британский историк Джеффри Робертс.



По его мнению, если Россия в конце концов одержит верх в этом конфликте, то для западных стран это будет «плохой исход в политическом, стратегическом, военном, моральном и психологическом планах».



«И я думаю, что так или иначе именно это и произойдёт», — отметил Робертс.



Он также добавил, что хотя поражение Украины будет для Запада катастрофическим исходом, но оно не станет концом света.



«Это было бы плохим, очень плохим, катастрофическим исходом, но не стало бы концом света, — подчеркнул Робертс. — Уверен, что это не привело бы к распаду НАТО и определённо не означало бы распад ЕС».



По его мнению, несмотря на этот «тяжёлый удар», влияние Запада сохранилось бы, хотя не было бы уже таким доминирующим, как раньше.



Робертс также отметил, что Запад пытается сохранить свою гегемонию в международной системе. И именно это западные страны называют порядком, основанным на правилах.



«Под порядком, основанным на правилах, они понимают такой порядок, в рамках которого они устанавливают правила, контролируют их и решают, когда им можно нарушить эти правила ради своих интересов», — заявил британский историк.