RFI: затягивание конфликта — плохая новость для Киева

Переход украинского конфликта на третий год чреват для Киева негативными последствиями, пишет RFI. С одной стороны, затягивание военных действий грозит снизить уровень западной поддержки Киева, с другой — даёт время России извлечь уроки из прошлых ошибок и подготовиться, поясняет издание.

На украинском фронте перспектива перехода конфликта на третий год — плохая новость, пишет RFI. По словам издания, ни наступления, ни контрнаступления последних месяцев в Киеве, Харькове, Херсоне или Донбассе в конечном счёте не будут иметь решающего значения ни для одной из сторон.

Длительность и жестокость конфликта вызывают недоумение у самых опытных аналитиков. В связи с этим даже в военной разведке США возникает вопрос, к чему приведут эти бои на истощение в преддверии новой зимы. О тупике речь не идёт, но «полуфаталистический, полуразочарованный настрой» в общественном мнении Запада начинает также сказываться на правительствах и поддержке, которую они оказывают Киеву. При этом такой настрой обратно пропорционален чувству разочарования, охватывающему украинское население, подчёркивается в статье.

Как напоминает издание, Вашингтон, который является «настоящим логистическим вторым фронтом конфликта на Украине», уже выделил около $43 млрд в виде военной помощи и вооружений Киеву, а администрация Байдена несколько недель назад запросила у конгресса ещё $13 млрд. При этом впервые опросы показали, что 55% американцев не поддерживают военную поддержку Украины.

В свою очередь, украинские военные, отвергая «всё менее и менее завуалированную критику американских стратегов» в отношении действий на фронте и использования военной помощи, уже несколько месяцев настаивают на том, что решение находится в воздухе. Однако знаменитые истребители F-16, которые обязались поставить на Украину Дания, Нидерланды и Норвегия, будут готовы к использованию только в начале следующего года.

Такой долгий срок тоже играет не в пользу Киева, отмечается в статье. Одновременно с этим в Вашингтоне, «несомненно ошарашенном сомнительными результатами масштабного контрнаступления против российской армии», утверждают, что эта военная помощь не должна рассматриваться как стратегически решающая. То есть F-16 необязательно принесут Украине победу и окончание конфликта, поясняет автор статьи.

Что касается России, очевидно, что её армия также извлекла уроки из своих ошибок. Об этом свидетельствуют грозные линии обороны, которые полностью остановили украинское наступление. Владимир Путин может сплотить ряды и также настроиться на затяжной конфликт, который, как он по-прежнему уверен, пойдёт ему на пользу, пишет издание. Вопрос о мирных переговорах или перемирии не стоит на повестке дня ни с одной, ни с другой стороны, констатирует RFI.