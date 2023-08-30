Бывший агент ЦРУ: Запад бросает украинцев на верную гибель, это преступная халатность со стороны генералов НАТО

Украинское контрнаступление — это волна, которая разбивается о скалу, уверен бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон. Невозможно победить тройную линию обороны России без превосходства в воздухе, которого у Украины нет. И натовские генералы бросают украинцев на верную гибель, подстрекая их к дальнейшим действиям, заявил он в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Что касается конфликта между Россией и Украиной. Куда это всё выйдет, по вашему мнению? Очевидно, что контрнаступление, несмотря на всё давление и шум, провалилось. Они не захватили территории, на которые рассчитывали, они не собрали того количества русских солдат, которое хотели.

Теперь, похоже, всё внимание переместилось на юг и попытки захвата Крыма. Как же будет развиваться этот конфликт, по вашему мнению?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший агент ЦРУ: О Боже! Это могло бы быть смешным, если бы не было таким трагичным из-за количества украинских солдат, которые убиты и искалечены в ходе этой войны. Их действительно подстрекают и поощряют к этим действиям западные политические и военные лидеры. Это практически преступно, с моей точки зрения.





Это своего рода военная халатность со стороны генералов НАТО. И целая очередь генералов в отставке, которые бегут на телевидение, призывая Украину к ещё большей жертве. Всё очень просто. Невозможно атаковать позицию обороняющихся, если у вас нет превосходства в воздухе или, по крайней мере, равенства в воздухе.





Где вы можете выслать вперёд боевые самолёты, которые могут атаковать артиллерийские позиции, которые могут заставить обороняющихся отступить. И у Украины этого нет. У них нет ни единого вида самолётов, который мог бы представить какую-либо реальную угрозу. Они могут выпустить один или два, но их сразу сбивают.





И мы слышим, как эти генералы в отставке вроде Бэна Ходжеса — ну что за болван, — он с одной стороны говорит: «Да да, Украина победит», а потом начинает рассуждать, что Соединённые Штаты сделали в Ираке и как это перекликается с происходящим на Украине с Россией.

Но ведь это не так. Это как день и ночь. Но Ходжес признаёт, что одна из причин, по которым Соединённые Штаты смогли разгромить значительно уступающие иракские вооружённые силы, — это превосходство в воздухе. А теперь он перевернул всё с ног на голову и просит украинцев атаковать то, что является хорошо защищёнными, хорошо построенными укреплениями.





И включает в себя не только траншеи, но и зубы дракона, ну знаете, такие бетонные столбы, вбитые в землю, которые не дают танкам проехать по ним. Пилбоксы, огневые точки, где у вас есть взаимосвязанные зоны обстрела, колючая проволока — там весь набор. И всё это сделано в три уровня.





И они бросают украинцев вот на это. И это как морская вода, которая разбивается о скалу. Она влетает — и всё, брызги. Некоторые из нас говорили об этом в самом начале. Мы говорили, что здесь не будет успеха. И да, я был прав. А Бэн Ходжес и Стэн Маккристал, и Фил Бридлав и Дэвид Бертэус, — все эти бывшие офицеры с тремя и четырьмя звёздами были совершенно неправы. И ведь это не тот случай, когда они допустили небольшую ошибочку. Они не смогли провести должный анализ того, что происходит.

Дата выхода в эфир 30 августа 2023 года.