Глава МИД Эстонии: украинское контрнаступление не завершит боевые действия на Украине

Украинский конфликт будет «долговременным» и нынешнее контрнаступление не станет его завершением, заявил в интервью Der Tagesspiegel министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он посетовал на то, что некоторые на Западе думают, что смотрят военный фильм и ждут, когда наступит «счастливый конец», но в реальности всё не так. «Украине нужна наша долговременная поддержка», подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Уровень военной угрозы на российско-эстонской границе сейчас не вырос, а наоборот снизился, потому что Кремль сосредоточен на событиях на Украине, заявил в интервью Der Tagesspiegel министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. «Но, конечно же, мы внимательно наблюдаем за ситуацией и повысили нашу готовность. Мы мобилизовали беспрецедентно большое количество войск и сможем отреагировать с первой же секунды. Также мы следим за гибридными угрозами, например со стороны кибератак», пояснил он.

К тому же его страна существенно увеличила военные расходы и теперь вкладывает в оборону больше 3% от ВВП. Для этого власти ощутимо подняли налоги, но, по словам главы внешнеполитического ведомства, это вынужденная мера, так как Эстония — это «прифронтное государство». Цахкна убеждён, что двухпроцентная планка расходов на оборону в НАТО — это «хороший стандарт». Он даже считает, что её необходимо повысить до 2,5% для того, чтобы «укрепить оборонные способности на случай долговременных боевых действий, которые мы сейчас наблюдаем на Украине».

По его мнению, нынешнее украинское контрнаступление не поможет завершить боевые действия. Мы имеем дело с «долговременным» военным конфликтом, пояснил он: «Иногда у меня складывается впечатление, что люди считают, что они смотрят военный фильм, и думают: «О, фильм идёт уже два с половиной часа, пора бы уже наступить счастливому концу. Но в реальности всё не так. Необходимо время. Украине необходима наша долговременная поддержка».

При этом Цахкна признал, что на данный момент вступление Украины в НАТО невозможно, так как в результате альянс будет напрямую втянут в боевые действия. Но он призвал ускорить переговоры о вступлении страны в Евросоюз: «Конечно, они будут сложными и жёсткими. И, конечно же, долгими. Украине нужно провести большое, очень большое количество реформ. Но другого пути нет. У Украины никогда не будет перспективы на Востоке — мы должны сделать её частью ЕС. Это станет шансом и для Европы. К примеру, восстановление Украины может стать стимулом роста европейской экономики».

Министр также пожаловался на то, что экономика его страны пострадала из-за антироссийских санкций. «Наша экономика очень маленькая и открытая, — пояснил он. — Изменения ситуации в Европе, особенно в Швеции, Финляндии, Германии отражаются и на нас. Конечно, для нас сейчас наступили трудные времена. Но мы выполняем санкции против России и хотим, чтобы были приняты дополнительные меры».

При этом Цахкна признал, что штрафные меры во многом не работают: «Есть большое количество лазеек и мы наблюдаем за тем, как санкции обходятся. Все страны должны строже следить за их реальным соблюдением. И расширение санкционного режима необходимо продолжить. Мы сейчас в ЕС как раза работаем над 12 пакетом». Также, по его словам, Таллин активно работает над созданием правовых условий для того, чтобы можно было передать Украине замороженные российские активы: «Хотелось бы добиться решения на уровне всего ЕС, но консенсуса нет. Многие страны-члены союза говорят, что с правовой точки зрения это трудно реализовать».