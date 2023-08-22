Вслед за Польшей: Эстония построит забор на границе с Россией за €2 млн

Эстония сообщила, что выстроит электронную стену на границе с Россией по реке Нарва. Заграждение будет построено не позднее 2025 года и включит в себя целую систему отслеживающих устройств. Примечательно, что эстонские установки радиоэлектронной разведки на границе будут работать без помощи человека, сообщает Wirtualna Polska.

«Эстония — это очередная страна, которая отгородится от России. Похоже, как и Польша, для достижения этой цели она будет использовать установки радиоэлектронной разведки», — пишет в Wirtualna Polska журналист Войцех Кулик.

Об этом сообщили представители и Пограничной охраны Эстонской Республики, и Главного управления полиции. Согласно положениям договора с местной компанией KMG Infra OÜ, будет выстроена «стена», которая разделит Эстонию и Россию. Установки радиоэлектронной разведки будут размещены на эстонском берегу реки Нарва, которая разделяет Россию и Эстонию. В итоге должно быть построено шесть станций не позднее 2025 года, а стоимость договора составит €2 млн.

Автор рассказывает, что подробности технологии, в пользу которой Эстония сделает свой выбор, пока неизвестны. Однако из появляющейся информации можно сделать вывод, что в состав оборудования отдельных станций будут входить в том числе радары воздушного наблюдения, которые будут в состоянии обнаруживать беспилотные летательные аппараты и низко летящие пилотируемые машины. Возможно, также эстонцы будут использовать акустические и электромагнитные датчики. Войцех Кулик обращает внимание и на то, что эстонские установки радиоэлектронной разведки на границе с Россией будут самоуправляемые, то есть система будет действовать в автономном режиме.

В статье он также объясняет, что шесть станций станут частью более крупного проекта, потому что Эстония также намерена построить ещё девять объектов, но на их покупку будет объявлен дополнительный тендер.

Журналист напоминает, что Польша уже ранее решилась на введение похожих мер на границе с Россией. На сегодняшний день возведение на границе с Калининградской областью электронного барьера, строительство которого началось в апреле, завершено на 90%. Он дополнит металлический забор с заграждениями из колючей проволоки и включает в себя, среди прочего, 60 км кабелей обнаружения, 181 км сетевых и передающих кабелей и 1,9 тыс. столбов для камер.

Все эти элементы объединены в единую сеть для обнаружения любых подозрительных перемещений на границе. Система зафиксирует всех проходящих людей, проезжающие мимо транспортные средства или низко летящие воздушные цели. Любые попытки форсирования физического ограждения или подкопов будут предотвращены.