ERR: США, ЕС и НАТО резко усилили военную поддержку Эстонии

За последние два года резко возросла совместная помощь, оказываемая Эстонии международными организациями и союзниками. Как передаёт ERR, оборонный потенциал страны поддерживают в основном НАТО и Европейский союз, а также США и в последнее время Люксембург.

За последние два года резко возросла совместная помощь, оказываемая Эстонии международными организациями и союзниками. Как передаёт ERR, оборонный потенциал страны поддерживают в основном НАТО и Европейский союз, а также США и в последнее время Люксембург.

Хотя объём этой помощи может сильно варьироваться из года в год, в последние два-три года он значительно увеличился, рассказала ERR вице-канцлер Министерства обороны Тийна Уудеберг.

«Если говорить о финансировании НАТО, то первым был аэродром Эмари, который был частично построен на деньги НАТО в 2010 году. Потом несколько лет был перерыв. После этого от НАТО поступало от пары до пары десятков миллионов евро в год, в основном для союзников, размещённых в Тапа, и на развитие некоторых возможностей подготовки на центральном полигоне», — пояснила Уудеберг.

За последние годы из ЕС поступило около €40 млн на улучшение транспортной инфраструктуры — чтобы Силы обороны и союзники могли быстро перемещаться туда, куда им нужно. Кроме того, €66 млн было использовано на закупку новых радаров. Около €70 млн Эстония получила из Европейского оборонного фонда. Вклад Эстонии в оборонный фонд составил €11 млн.

«Это началось еще в 1990-е годы — мы получали пару миллионов в год. В основном получали оборудование для связи. Сейчас, в течение примерно пяти-шести лет, границы финансирования со стороны США существенно расширились. Речь идёт о десятках, если не сотнях миллионов в год. США не дают нам денег, они дают нам оборудование в пределах этой суммы», — сообщила Ууденберг.

В последнее время Люксембург также выделил несколько миллионов евро — например, на строительство учебного центра беспилотных летательных аппаратов и на укрепление киберзащиты.

«В настоящее время мы также ведём переговоры с Люксембургом о возможности финансирования Эмари», — добавила Ууденберг.

По её словам, собственный оборонный бюджет Эстонии составляет около €1 млрд, из которых около €10 млн, или 1%, как правило, ежегодно пополняется за счёт внешней помощи.

Помощь Эстонии со стороны НАТО, скорее всего, возрастёт ещё больше.

«Доля может вырасти где-то до 10 процентов. В конце концов, проценты не важны. Важно то, что все союзники понимают наши тревоги относительно безопасности», — отметила представительница Минобороны.