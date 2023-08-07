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ERR: США, ЕС и НАТО резко усилили военную поддержку Эстонии

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За последние два года резко возросла совместная помощь, оказываемая Эстонии международными организациями и союзниками. Как передаёт ERR, оборонный потенциал страны поддерживают в основном НАТО и Европейский союз, а также США и в последнее время Люксембург.
ERR: США, ЕС и НАТО резко усилили военную поддержку Эстонии
AP
За последние два года резко возросла совместная помощь, оказываемая Эстонии международными организациями и союзниками. Как передаёт ERR, оборонный потенциал страны поддерживают в основном НАТО и Европейский союз, а также США и в последнее время Люксембург.
 
Хотя объём этой помощи может сильно варьироваться из года в год, в последние два-три года он значительно увеличился, рассказала ERR вице-канцлер Министерства обороны Тийна Уудеберг.
 
«Если говорить о финансировании НАТО, то первым был аэродром Эмари, который был частично построен на деньги НАТО в 2010 году. Потом несколько лет был перерыв. После этого от НАТО поступало от пары до пары десятков миллионов евро в год, в основном для союзников, размещённых в Тапа, и на развитие некоторых возможностей подготовки на центральном полигоне», — пояснила Уудеберг.
 
За последние годы из ЕС поступило около €40 млн на улучшение транспортной инфраструктуры — чтобы Силы обороны и союзники могли быстро перемещаться туда, куда им нужно. Кроме того, €66 млн было использовано на закупку новых радаров. Около €70 млн Эстония получила из Европейского оборонного фонда. Вклад Эстонии в оборонный фонд составил €11 млн.
 
«Это началось еще в 1990-е годы — мы получали пару миллионов в год. В основном получали оборудование для связи. Сейчас, в течение примерно пяти-шести лет, границы финансирования со стороны США существенно расширились. Речь идёт о десятках, если не сотнях миллионов в год. США не дают нам денег, они дают нам оборудование в пределах этой суммы», — сообщила Ууденберг.
 
В последнее время Люксембург также выделил несколько миллионов евро — например, на строительство учебного центра беспилотных летательных аппаратов и на укрепление киберзащиты. 
 
«В настоящее время мы также ведём переговоры с Люксембургом о возможности финансирования Эмари», — добавила Ууденберг.
 
По её словам, собственный оборонный бюджет Эстонии составляет около €1 млрд, из которых около €10 млн, или 1%, как правило, ежегодно пополняется за счёт внешней помощи.
 
Помощь Эстонии со стороны НАТО, скорее всего, возрастёт ещё больше.
 
«Доля может вырасти где-то до 10 процентов. В конце концов, проценты не важны. Важно то, что все союзники понимают наши тревоги относительно безопасности», — отметила представительница Минобороны.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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