ERR: в Эстонии с осени станут доступны продовольственные карточки

С октября по всей Эстонии у нуждающихся в помощи людей появится возможность вместо набора из Продуктового банка получить продовольственную карточку. Как передаёт ERR, с помощью такой карты человек может расплатиться за самостоятельно выбранные продукты. На одного человека предусмотрено 30 евро на три месяца.

Министерство социальных дел начало в апреле пилотный проект в Харьюском и Рапласком уездах, в рамках которого нуждающимся в помощи людям вместо набора из Продуктового банка предлагали продовольственную карточку. Как передаёт ERR, с октября такая возможность появится и в остальных уездах Эстонии.

С помощью продовольственной карточки человек может расплатиться за самостоятельно выбранные продукты. Карточкой можно платить только в магазинах Rimi, и на одного человека предусмотрено 30 евро на три месяца. В Харьюмаа и Рапламаа такие карточки получили около 9000 человек.

По словам представителя Министерства социальных дел Теа Варрак, с апреля было много обращений из других уездов от нуждающихся в продуктовой помощи людей, которые интересовались такой карточкой.

«Особенно много звонков было из Ида-Вирумаа, что мы тоже хотели бы перейти на продовольственные карточки, ждем не дождемся, не хотим больше консервы и сухие продукты из продуктового набора, хотим сами ходить в магазин», — сказала Варрак.

Она добавила, что второй целью данной инициативы является снижение нагрузки на Продуктовый банк.

Продовольственной карточкой нельзя расплачиваться за табачные изделия и алкоголь.

Статистика показывает, что чаще всего по таким картам покупают овощи, молочные и мясные продукты.

По словам Варрак, министерство разрабатывало карточку в течение двух лет, и в пилотный период больших проблем с ней не возникло.