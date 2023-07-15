WION: число хронически голодающих людей после пандемии выросло на 122 миллиона

По данным ООН, в 2022 году около 735 млн человек во всём мире пришлось столкнуться с хроническим голодом. Это означает, что общее число голодающих стало примерно на 122 млн больше, чем было до пандемии COVID-19. Такая удручающая статистика явно препятствует достижению глобальной цели по искоренению голода к 2030 году, передаёт WION.

Около 735 миллионов человек во всём мире в 2022 году столкнулись с хроническим голодом. Эти цифры, опубликованные ООН, оказались намного выше, чем было до пандемии. И они препятствуют достижению глобальной цели по искоренению голода к 2030 году.



Многолетняя тенденция растущих показателей голода в прошлом году выровнялась, когда многие страны начали оправляться от экономических последствий пандемии — однако из-за конфликта на Украине и негативного влияния, которое он оказал на стоимость продуктов питания и энергоносителей, эти достижения зачастую были сведены на нет.



Начало российской спецоперации на Украине, которая является одним из крупнейших производителей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, привело к резкому росту цен на продовольствие во всём мире.



В результате, как говорится в ежегодном отчёте ООН под названием «Ситуация с продовольственной безопасностью и питанием в мире», в 2022 году число голодающих, согласно оценкам, было на 122 миллиона человек больше, чем в 2019 году. В нём также отмечается, что миру ещё далеко до достижения цели ООН по устойчивому развитию и искоренению голода к 2030 году.



Вместо этого в отчёте содержится прогноз о том, что к 2030 году около 600 миллионов человек будут недоедать. Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Максимо Торреро Каллен заявил: «Мы видим, что показатель голода стабилизируется на более высоком уровне, что является плохой новостью».



Основными причинами глобального голода в последние годы были конфликты, связанные с уничтожением средств для существования, а также экстремальные климатические явления, которые угрожали сельскохозяйственному производству, и экономические трудности, усугубляемые пандемией.



В некоторых частях мира было замечено, что продолжающийся кризис в отношении голода начал ослабевать — в частности, это касается Южной Америки и большинства регионов Азии. Однако в странах Карибского бассейна, как видите, а также в регионах, расположенных в Юго-Западной Азии и в Африке, голод растёт. При этом в странах Западной Африки наблюдается опасный рост числа людей, не имеющих достаточного количества еды.



Согласно отчёту, 11,3 процента от всего населения мира страдали из-за острой нехватки продовольствия в 2022 году. «Острой нехваткой продовольствия» считается ситуация, когда у человека полностью закончились запасы продовольствия — или когда он в течение года целый день оставался без еды, причём это происходило не по его воле.



Примерно каждый третий человек в мире не имеет постоянного доступа к еде, миллионы детей продолжают недоедать. До 45 миллионов детей в возрасте до 5 лет в 2022 году страдали от истощения, которое является самой смертельной формой недоедания. Около 148 миллионов детей того же возраста имели задержку в росте и развитии.



Чтобы изменить эту тенденцию, «Корпус милосердия» и Международная группа помощи предлагают наряду с оказанием гуманитарной помощи заниматься укреплением местных цепочек поставок продуктов питания, не говоря уже о необходимости того, чтобы страны занимались поиском локальных решений этой проблемы.



Дата выхода в эфир 14 июля 2023 года.