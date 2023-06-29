WION: финансовые проблемы загоняют американцев в пучину стресса

На фоне рекордной инфляции и неуверенности в будущем финансовые проблемы вызывают всё больше беспокойства у обычных американцев. Как показали недавние опросы, рекордные 82% респондентов признали, что их психическое благополучие страдает из-за финансовых проблем. Для преодоления этого беспокойства эксперты советуют напрямую обсудить финансовую ситуацию с членами семьи и постараться сократить ненужные расходы, передаёт WION.
Говорят, что «счастье не купишь за деньги». Однако они могут помочь вам чувствовать себя гораздо менее ужасно в тяжёлые времена. Согласны?
ВЕДУЩИЙ: Не всегда — но да, в большинстве случаев это возможно. А учитывая, что сегодня большинство американцев жалуются на финансовый стресс, мы составили этот специальный репортаж о том, что разум преобладает над деньгами, чтобы помочь вам сражаться с «финансовым зверем». Давате посмотрим!
После таких потрясений, как глобальная пандемия, стремительная инфляция, которую провоцирует конфликт между Россией и Украиной, и рекордный рост ставок по ипотечным кредитам, финансы обычных домохозяйств в этом мире испытывают сильное напряжение. И настоящая беда заключается в том, что американцы сейчас сильнее ощущают давление этого финансового стресса, чем когда-либо раньше.
Как показал опрос, проведённый в отношении банковских ставок, ошеломляющие 82 процента взрослых американцев признали, что их психическое благополучие страдает из-за финансовых проблем.
При этом колоссальная доля в 56 процентов населения оказалась практически на грани из-за отсутствия необходимых им сбережений на случай чрезвычайной ситуации. И гендерный разрыв здесь также вполне реален: 56 процентов женщин испытывают на себе бремя финансовых забот, по сравнению с 47 процентами мужчин.
Негативное воздействие финансового стресса выходит далеко за рамки банковского счета: это может повлиять на общее состояние здоровья, обострить ваши личные отношения, а также омрачить ваши мечты о будущем.
Итак, как же можно пережить эти неопределённые времена и победить финансовый стресс? Большинство людей избегают встречи со своими «финансовыми демонами», опасаясь стресса, который это может им принести. Однако встречая проблему лицом к лицу, вы сможете более эффективно планировать. Кроме того, это способно обеспечить вам душевное спокойствие в долгосрочной перспективе.
Финансовые гуру рекомендуют ранжировать счета в порядке приоритетности и в первую очередь заняться погашением долгов с наиболее высокими процентными ставками, вступив открытый диалог с семьёй относительно своего финансового положения.
Вы также можете рёгулировать бытовые расходы. И помните, что ежемесячное откладывание даже небольшого количества сбережений тоже способно помочь успокоить тревожные мысли о будущем.
И наконец, нужно время от времени баловать себя — это как успокаивающая ванна для вашей «финансовой души», помогающая вам сохранять мотивацию и отдохнуть от напряжённой обстановки в сфере финансового планирования.
В эту чересчур коммерциализированную эпоху деньги, несомненно, играют ведущую роль. Однако никогда не забывайте: именно ваши разум преобладает над деньгами — и это ключ к по-настоящему полноценной и наполненной жизни. Международный репортаж, WION (World is one).
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