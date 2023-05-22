CBS News: трое из пяти американцев испытывают финансовые трудности из-за инфляции

61%, или три из пяти американцев страдают от финансовой напряжённости в результате роста цен, сообщает CBS News со ссылкой на результаты недавнего опроса. Как пояснила в эфире телеканала экономист Дана Питерсон, больше всего от последствий инфляции страдают люди с низкими доходами, поскольку подорожание, в первую очередь, затронуло еду и жильё.

Большинство американцев ощущают на себе последствия инфляции и усилий правительства по «охлаждению» экономики. Однако новые данные показывают, сколько конкретно людей заявили о том, что инфляция стала причиной их финансовых затруднений. Новый опрос Gallup продемонстрировал, что 61 процент, или три из пяти американцев страдают от финансовой напряжённости в результате роста цен. Этот показатель вырос на 6 процентов только за последние полгода. Около половина опрошенных описали свои трудности как «умеренные», но 15 процентов заявили, что рост цен серьёзно повлиял на их способность поддерживать привычный образ жизни.

С нами Дана Питерсон — главный экономист организации в области исследований бизнеса The Conference Board. Добро пожаловать. Итак, это не слишком позитивные новости. Почему растущее число людей испытывает финансовую напряжённость сейчас, когда уровень инфляции снизился до минимального показателя за два года? Связано ли это с уровнем занятости и тем фактом, что рост зарплат не всегда поспевал за повышением цен?

ДАНА ПИТЕРСОН, главный экономист The Conference Board: Несмотря на то что в целом уровень инфляции замедляется, он всё ещё довольно высок. Ежедневно люди видят, что цены на всё, начиная с продуктов питания, заканчивая походами в ресторан или даже уходом за детьми, стремительно растут. Это бьёт по каждому. Инфляция — это проблема, которую, разумеется, ФРС пытается решить повышением ставок рефинансирования, но для того, чтобы цены упали, требуется время.

По каким демографическим группам инфляция ударила сильнее всего?

ДАНА ПИТЕРСОН: Инфляция влияет на всех, но, в первую очередь, на людей, находящихся в нижнем сегменте диапазона доходов. Если посмотреть на инфляцию более детально, то мы увидим, что больше всего поднимает планку еда. В прошлом году это, определённо, был бензин, но в этом году это в большей степени еда, а также арендованное жилье. Когда люди выходят на поиски нового дома, это стоит слишком дорого, и такое положение действительно очень сильно затрагивает людей, находящихся в нижнем сегменте диапазона доходов. Кроме того, если посмотреть на другие товары, такие как одежда, путешествия — все эти вещи дорожают, особенно это касается расходов на транспортировку. Поэтому, когда мы говорим об американцах, затронутых сильнее всего, это, определённо, люди, у которых не так много денег и которые, вероятно, не увидели большой прибавки в зарплате.

Как американцы оценивают инфляцию по сравнению с другими проблемами, которые они могут испытывать в данный момент?

ДАНА ПИТЕРСОН: По данным опроса, инфляция для них на первом месте, и это, вообще-то неудивительно. На втором месте цены на жильё. Но, конечно, если подумать о том, почему растёт инфляция, это во многом является следствием цен на жильё. Когда выросла арендная плата, это стало отражением того, что случилось на рынке недвижимости полтора года назад. Как вы знаете, полтора года назад рынок недвижимости был до крайности перегрет, и сейчас это влияет на потребителей.

Да, всё чрезвычайно взаимосвязано. Интересно, как всё это повлияет на будущее? То есть на что будут похожи следующие полгода? Предвидится ли какое-то облегчение?

ДАНА ПИТЕРСОН: Некоторое облегчение будет. В частности, в отношении арендной платы. Если посмотреть на рынок недвижимости в более широкой перспективе, мы увидим, что цены возвращаются к предыдущим значениям, а в некоторых местах даже снижаются. Это, в конце концов, отразится и на показателях инфляции. Если посмотреть на новые расценки арендной платы, то они ниже, чем были раньше. Разумеется, с повышением ставок со стороны ФРС есть некоторая опасность того, что ситуация на рынке труда ухудшится и люди станут сокращать расходы, экономить на услугах. А когда люди меньше тратят, это означает, что компании делают скидки. Поэтому мы должны увидеть эти скидки в течение года.

Да, некоторые люди ждут не дождутся этого облегчения. С нам была Дана Питерсон. Дана, спасибо большое, что поделились с нами вашими знаниями.

ДАНА ПИТЕРСОН: Вам спасибо!

Дата выхода в эфир 19 мая 2023 года.