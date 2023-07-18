Das Erste: «печальное открытие» — каждый пятый немец не может позволить себе недельный отпуск

Почти 22% граждан Германии не могут позволить себе недельную поездку в отпуск, сообщает Das Erste со ссылкой на данные Евростата. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются родители-одиночки и пенсионеры. По мнению лидера фракции Левой партии в бундестаге Дитмара Барча, новые данные показывают, насколько «глубоко Германия разделена в социальном плане». Ответственность за это он возлагает и на федеральное правительство.

Неделя у моря или в горах — многие в Германии могут только мечтать об этом. Более чем каждый пятый немец не может позволить себе поехать в отпуск на неделю. Об этом свидетельствуют данные Статистической службы Европейского союза (Евростат), сообщает Das Erste.

По данным Евростата, в прошлом году у 21,9% населения Германии было слишком мало денег, чтобы позволить себе недельную поездку в отпуск.

Этот показатель вырос на два процентных пункта по сравнению с 2021 годом, когда он составлял 19,9%. По имеющимся данным, чаще всего с этой проблемой сталкиваются родители-одиночки. 42% граждан Германии, принадлежащих к категории «одинокий человек, имеющий на иждивении детей», не имеют возможности отправиться на неделю в отпуск.

В целом эта проблема чаще затрагивает домохозяйства с детьми (23,4%), чем домохозяйства без детей (20,7%). Но страдают и пенсионеры. По данным Евростата, в категории «взрослый в возрасте 65 лет и старше» 28,7% в прошлом году не могли позволить себе недельный отпуск. Годом ранее этот показатель составлял 27,3%.

Лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч назвал новые данные Евростата «печальным открытием». «Эти цифры показывают, насколько глубоко Германия разделена в социальном плане, — заявил он. — У каждого должна быть возможность отправиться в отпуск хотя бы на одну неделю в году».

Кроме того, в этой связи Барч раскритиковал политику правящей «светофорной коалиции», в которую входят СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), партия «Союз 90 /Зелёные» и СвДП (Свободная демократическая партия). «Даже в первый год пребывания «светофорного» правительства у власти во всех категориях наблюдается значительный рост доли тех, кто не может позволить себе недельный отпуск», — подчеркнул Барч.

Левые требуют «отпуска для всех», подчеркнул глава фракции. «Для этого в Германии необходимы более высокие зарплаты, приличные пенсии, последовательная политика по борьбе с инфляцией и базовые пособия на детей для защиты от бедности», — обратился к правительству Барч, передаёт Das Erste.