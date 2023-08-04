ERR: в Эстонии задумались о производстве боеприпасов для боевых действий на Украине

Эстонское министерство обороны проанализирует, целесообразно ли производить в стране боеприпасы и какие именно, а также как помочь оборонной промышленности начать их производство. Как передаёт ERR, это могут быть боеприпасы, которые сейчас нужны для боевых действий на Украине, или же автономные высокоточные боеприпасы. Анализ ситуации будет завершён осенью, однако на то, чтобы наладить весь процесс, могут уйти годы.

Идея производства боеприпасов в Эстонии заинтересовала как местных предпринимателей, так и иностранных. Как передаёт ERR, об этом рассказал специальный советник по развитию оборонной промышленности Министерства обороны Эстонии Индрек Сирп. Самостоятельное производство боеприпасов также повысит безопасность страны, поэтому министерство начало изучать, что необходимо сделать для создания завода по производству боеприпасов в Эстонии.

«Мы не говорили о том, какие именно боеприпасы можно было бы производить. Общая идея такова, что их можно производить и продавать на рыночной основе не только в Эстонии, но и за рубежом», — добавил Сирп.

«Это могут быть боеприпасы, которые сейчас очень нужны на войне на Украине — миномётные, артиллерийские, что-то другое; например, это могут быть и автономные высокоточные боеприпасы. Вот это мы и пытаемся выяснить вместе с предприятиями: что было бы перспективно, с точки зрения Эстонии как промышленного государства», — пояснил специальный советник.

Исполнительный директор Союза оборонной промышленности Калев Койдумяэ подтвердил, что предприятия заинтересованы в производстве боеприпасов. Однако Койдумяэ признал, что важны долгосрочные контракты и собственных потребностей Эстонии недостаточно для того, чтобы завод был рентабельным. Поэтому важно, чтобы боеприпасы можно было продавать и за рубежом.

«Первоначальные инвестиции составят порядка 50—150 миллионов евро. Есть и временной аспект: если мы начнём создавать это производство в Эстонии, то ориентировочное время от принятия решения до выпуска первой продукции может занять от трёх до пяти лет», — отметил Койдумяэ.

Результаты анализа, проведённого министерством обороны, будут готовы осенью. Насколько он может быть представлен общественности, пока неясно, сказал Сирп. В сентябре министерство планирует представить правительству план действий по созданию оборонно-промышленного парка.