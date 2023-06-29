ERR: Эстония разрывает договор о сотрудничестве с Россией в вопросе сохранения культурных ценностей

Правительство Эстонии намерено разорвать заключённый в 1998 году договор о сотрудничестве с Россией в вопросе сохранения культурных ценностей. Как сообщает ERR, Таллин желает расторгнуть соглашение в связи «с агрессией России против Украины». Договор между странами автоматически продлевался каждые пять лет, если стороны в уведомлении за шесть месяцев не сообщили о своём желании его расторгнуть. Это значит, что Министерство иностранных дел Эстонии должно направить российской стороне соответствующую ноту не позднее 3 июля этого года.

Правительство Эстонии намерено разорвать заключённый в 1998 году договор о сотрудничестве с Россией в вопросе сохранения культурных ценностей. Как передаёт ERR, об этом говорится в повестке заседания кабинета министров на 29 июня.

Договор о сотрудничестве между правительствами Эстонии и России по сохранению культурных ценностей был заключен 4 декабря 1998 года. Эстония желает расторгнуть соглашение в связи «с агрессией России против Украины».

Эстония присоединилась к двум конвенциям ЮНЕСКО, которые лежат в основе эстонско-российского соглашения, и нет реальной необходимости регулировать те же сферы дополнительным договором, говорится в повестке заседания правительства. Речь идёт о конвенции ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» и «Об охране всемирного культурного и природного наследия».

Договор между странами автоматически продлевался каждые пять лет, если стороны в уведомлениии за шесть месяцев не сообщили о своём желании его расторгнуть. Это значит, что Министерство иностранных дел Эстонии должно направить российской стороне соответствующую ноту не позднее 3 июля этого года.