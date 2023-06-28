ERR: Эстония продолжает укреплять сухопутную границу с Россией

Эстония продолжает укреплять границу с Россией. Как передаёт ERR, почти половина из 135 километров границы уже обнесена забором, однако Таллин планирует модернизировать её современными средствами наблюдения, которые позволят пограничникам наблюдать за ней в режиме реального времени.

Общая протяженность сухопутной эстонско-российской границы — 135 километров. Сейчас забором обнесена половина протяженности границы. Ещё 20 км, от латвийской границы в сторону погранпункта Лухамаа уже оснащены современными средствами наблюдения. Как сообщает ERR, строительные работы продолжаются — на подходе следующие сорок километров.

«Например, в волости Сетомаа идут активные строительные работы. Строится сухопутная граница. Кое-где забор практически готов, дороги, ведущие к границе, готовы. Патрульная дорога тоже готова», — рассказал руководитель погранкордона Пиуза Пааво Миксон.

Модернизация граница позволит пограничникам наблюдать за ней в режиме реального времени, техническое наблюдения можно будет активировать в любое время. Достроить наполовину готовые заграждения планируется в этом году.

«Мы очень ждём, что в будущем у нас будет не просто физический забор, но и стационарные системы наблюдения, то есть ограждение будет находиться под электронной системой слежения», — рассказал глава Лыунаской префектуры Валло Коппель.

На данный момент половина эстонско-российской сухопутной границы не имеет заграждений. На всем этом отрезке установлены лишь пограничные столбы. По данным МВД Эстонии, укрепить восточную границу раньше запланированного времени невозможно. По словам старейшины волости Сетомаа Рауля Кудре, помимо строительства пограничной инфраструктуры, государство могло бы больше подумать и о развитии самого региона.

«Если спросить у пограничников, то они ответят, что самый лучший пограничник — это местный житель. Очень важно, чтобы здесь жили люди и чтобы регион не опустел», — сказал Кудре.

Укрепление и модернизацию всего пограничного комплекса на границе с Россией планируется завершить в 2025 году.