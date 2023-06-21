ERR: эстонский парламент узаконил однополые браки

Эстонский парламент принял закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола. Как передаёт ERR, помимо брака, будет сохранена возможность заключить договор о сожительстве. Изменения в законодательстве вступят в силу с 1 января 2024 года.

Парламент Эстонии принял закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола с 1 января 2024 года. Как передаёт ERR, pа принятие законопроекта проголосовали 55 членов Рийгикогу и 34 – против, один воздержался.

Как отмечает портал, помимо брака, будет сохранена возможность заключить договор о сожительстве. Зарегистрированные сожители смогут заключить брак в упрощённом порядке. Договор гарантирует зарегистрированным сожителям право принимать решения касательно друг друга и при необходимости получать пособия и компенсации.

Закон призван внести уточнения в регулирование установления родства в Законе о семье в связи с правом однополых пар на усыновление. Однополый супруг получит право усыновлять ребёнка своего супруга при согласии биологического родителя. В законе содержится принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей. Сохраняется принцип, согласно которому связанные с ребёнком права и обязанности в первую очередь лежат на его биологических родителях.

Благодаря браку и зарегистрированной совместной жизни у пар возникают права и обязанности, которые не распространяются на пары, состоящие в свободных отношениях. В основном они связаны с получением пособий, имуществом, жильём и наследованием. Например, в случае смерти зарегистрированного партнёра или супруга это поможет избежать ситуации, когда при отсутствии завещания у оставшегося партнёра не будет права наследовать, и все имущество автоматически отойдет родственникам умершего. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

«Это действительно исторический момент. Это момент, когда мы окончательно избавимся от советского пространства ценностей и культуры, когда мы сможем сказать, что люди Эстонии стали еще более свободными, чем были вчера», — сказал ERR депутат Эдуард Одинец.

По его словам, ко всем свободам, которые сегодня есть у жителей Эстонии, добавится свобода вступать в брак и быть счастливыми с тем, с кем они хотят, зарегистрировав свой союз у работника ЗАГСа.

Это чёткий сигнал нашим сестрам и братьям в Европе и во всём западном мире, что мы входим в единое с ними пространство ценностей и культуры, — добавил он.

Во время речи депутата в зале неоднократно раздавались возгласы недовольства, и вице-спикеру, который вёл заседание, приходилось призывать парламентариев к порядку.

«Для того, чтобы люди могли любить друг друга не нужен никакой государственный статус. Во-вторых, всё это указывание на то, что сегодня мы избавляемся от бремени советского прошлого. Ну, слушайте, у вас действительно менталитет людей, которые считают, что брак как союз между мужчиной и женщиной является каким-то специфическим явлением советской культуры?» — задал порталу риторический вопрос член партии EKRE Варро Вооглайд.