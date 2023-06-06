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CBS: больше не могут молчать — в США разгорается всё больше споров против инициатив ЛГБТ-сообщества

Материал представлен в переводе ИноТВ
Июнь — время празднования «месяца гордости» в США. Однако, похоже, всё больше обычных американцев устали от того, что им навязывают новые ценности. Телеканал CBS News отмечает, что в стране возникла целая волна негативной реакции и жарких споров вокруг инициатив ЛГБТ. Даже крупные коммерческие гиганты теперь вынуждены прислушиваться к традиционному большинству.
Июнь — «месяц гордости», празднование жизни ЛГБТК. Однако после многих лет с трудом завоёванных гражданских прав возникла негативная реакция, включая насилие и проверку корпоративных обязательств. Корреспондент CBS Элис Престон находится на праздновании «месяца гордости» в Западном Голливуде, у неё есть подробности. Добрый вечер, Элис!
 
И тебе доброго вечера, Адриана! На этих выходных здесь ждут почти 100 тысяч человек. Подобные события, посвящённые «месяцу гордости», сейчас находятся в центре внимания. Всего в нескольких метрах от этого празднования стоит группа консервативных протестующих. 
 
По мере того как флаги гордости поднимаются по всей стране, разгораются жаркие споры вокруг инициатив ЛГБТК. Мероприятия, связанные с «месяцем гордости», проходившие в начальной школе Лос-Анджелеса, вызвали напряжённые протесты. 
 
МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА: Мы просто хотим, чтобы наши дети были невинными, чтобы они приходили в школу и не имели там дело с сексуальностью. 
 
ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Они не имеют права заставлять людей бояться быть детьми в этом районе, потому что ты гей. 
 
Негативная реакция, подогреваемая социальными сетями, привела к тому, что многие компании оказались под перекрёстным огнём культурных войн. Сеть магазинов Target на прошлой неделе была вынуждена снять с продажи часть своих товаров, посвящённых «месяцу гордости», включая продукцию дизайнера Эрика Карнелла, сославшись на соображения безопасности. 
 
ЭРИК КАРНЕЛЛ, дизайнер: Если убежать с корабля, как только наступают трудности, — это очень опасная история для людей. 
 
Бойкот пива Bud Light обошёлся пивному гиганту в 27 миллиардов долларов потерянных продаж с 1 апреля, когда он решил объединиться с трансгендером и звездой социальных сетей Диланом Малвэйни. 
 
ДИЛАН МАЛВЭЙНИ, трансгендер: Люблю вас!
 
Во Флориде Дисней приостановил планы инвестировать около миллиарда долларов в штат после того, как губернатор Рон Десантис подписал закон Don’t say «Gay» (Не говори «Гей». — ИноТВ).
 
РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Позёрство Диснея уже оттолкнуло многих людей. 
 
Но споры не останавливают празднование. На этих выходных в Орландо пришли тысячи человек на ежегодный День Гея. 
 
ЭЛИС ПРЕСТОН, корреспондент: Западный Голливуд потратил около 7 миллионов долларов, чтобы убедиться, что все чувствуют себя желанными гостями в эти выходные. Адриана?
 
Элис Престон, спасибо! 

Дата выхода в эфир 04 июня 2023 года.   

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источник
CBS NEWS США Северная Америка
теги
ЛГБТ протест секс-меньшинства США толерантность трансгендер
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