CBS: больше не могут молчать — в США разгорается всё больше споров против инициатив ЛГБТ-сообщества

Июнь — время празднования «месяца гордости» в США. Однако, похоже, всё больше обычных американцев устали от того, что им навязывают новые ценности. Телеканал CBS News отмечает, что в стране возникла целая волна негативной реакции и жарких споров вокруг инициатив ЛГБТ. Даже крупные коммерческие гиганты теперь вынуждены прислушиваться к традиционному большинству.

Июнь — «месяц гордости», празднование жизни ЛГБТК. Однако после многих лет с трудом завоёванных гражданских прав возникла негативная реакция, включая насилие и проверку корпоративных обязательств. Корреспондент CBS Элис Престон находится на праздновании «месяца гордости» в Западном Голливуде, у неё есть подробности. Добрый вечер, Элис!

И тебе доброго вечера, Адриана! На этих выходных здесь ждут почти 100 тысяч человек. Подобные события, посвящённые «месяцу гордости», сейчас находятся в центре внимания. Всего в нескольких метрах от этого празднования стоит группа консервативных протестующих.

По мере того как флаги гордости поднимаются по всей стране, разгораются жаркие споры вокруг инициатив ЛГБТК. Мероприятия, связанные с «месяцем гордости», проходившие в начальной школе Лос-Анджелеса, вызвали напряжённые протесты.

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА: Мы просто хотим, чтобы наши дети были невинными, чтобы они приходили в школу и не имели там дело с сексуальностью.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Они не имеют права заставлять людей бояться быть детьми в этом районе, потому что ты гей.

Негативная реакция, подогреваемая социальными сетями, привела к тому, что многие компании оказались под перекрёстным огнём культурных войн. Сеть магазинов Target на прошлой неделе была вынуждена снять с продажи часть своих товаров, посвящённых «месяцу гордости», включая продукцию дизайнера Эрика Карнелла, сославшись на соображения безопасности.

ЭРИК КАРНЕЛЛ, дизайнер: Если убежать с корабля, как только наступают трудности, — это очень опасная история для людей.

Бойкот пива Bud Light обошёлся пивному гиганту в 27 миллиардов долларов потерянных продаж с 1 апреля, когда он решил объединиться с трансгендером и звездой социальных сетей Диланом Малвэйни.

ДИЛАН МАЛВЭЙНИ, трансгендер: Люблю вас!

Во Флориде Дисней приостановил планы инвестировать около миллиарда долларов в штат после того, как губернатор Рон Десантис подписал закон Don’t say «Gay» (Не говори «Гей». — ИноТВ).

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Позёрство Диснея уже оттолкнуло многих людей.

Но споры не останавливают празднование. На этих выходных в Орландо пришли тысячи человек на ежегодный День Гея.

ЭЛИС ПРЕСТОН, корреспондент: Западный Голливуд потратил около 7 миллионов долларов, чтобы убедиться, что все чувствуют себя желанными гостями в эти выходные. Адриана?

Элис Престон, спасибо!

Дата выхода в эфир 04 июня 2023 года.