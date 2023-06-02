Fox News: гендеров только два — американский школьник судится с администрацией своей школы за право свободно выражать мнение

Школьник из американского штата Массачусетс Лиам Моррисон, которого не пустили на школьные занятия из-за футболки с надписью «Гендеров только два», продолжает бороться за свободу слова в суде, передаёт Fox News. О том, как идут тяжбы, и какие аргументы выдвигает администрация школы, каналу рассказал юрисконсульт общественной организации «Альянс в защиту свободы» Логан Спина.

ЛОГАН СПИНА, юрисконсульт общественной организации «Альянс в защиту свободы»: Лиам хочет иметь возможность делать то же, что сейчас имеют право делать все остальные, и на что ему обеспечивает право наша конституция, а именно — выражать своё мнение и не подвергаться за это цензуре просто потому, что это непопулярное мнение или его не придерживаются все остальные в его школе.





Лиам Моррисон — семиклассник из города Миддлборо, штат Массачусетс. Он пришёл на школьные занятия в футболке, на которой были изображены его взгляды на гендерный вопрос, а именно — заявление о том, что гендеров существует только два. В такой футболке он пришёл на занятия — и ему велели её снять.





Позднее школьник в знак протеста против такого проявления цензуры он надел другую футболку, на которой было написано: «Гендеров только ЗАПРЕЩЕНО ЦЕНЗУРОЙ» — но его заставили снять и её.





В итоге мы подали от его имени иск, выступив против курса администрации школы, из-за которого они подвергли цензуре его заявления из-за его взглядов на гендер, а затем повторили это из-за того, что школьник высказался против цензуры. Суд быстро отреагировал на наш иск и провёл заседание, рассмотрев наше ходатайство об обеспечительных мерах: мы ходатайствовали о немедленном их введении, дабы Лиам мог свободно выражать свои мысли в оставшееся от учебного года время.





Рассмотрено наше ходатайство было сегодня утром, и суд отказал нам в немедленном введении обеспечительных мер, однако он при этом назначил на 13 июня ещё одно заседание, чтобы всё-таки рассмотреть этот вопрос до конца рабочего года.





Судится Лиам за то, чтобы получить право делать то, что на данный момент могут делать все остальные ученики в его школе — в уважительной форме выражать свои взгляды на сферу, вызывающую в обществе огромную озабоченность. Какова связь между биологическим полом и гендером? Как всё это связано с самоидентификацией людей? Сама школа свои соображения по этому поводу в настоящее время выражает: там развешивают и флаги ЛГБТКИА+,и плакаты, продвигающие трансгендерную идентичность, а администрация поощряет учеников к тому, чтобы выражать такую позицию, которая совпадает с позицией школы. А вот Лиаму выражать в уважительной манере свои взгляды — то есть, мысль о том, что гендеров существует только два, — школа запрещает.





Аргументы власти города выдвигают просто поразительные, и сводятся они к тому, что администрация может подвергать цензуре любые заявления, которые, по их мнению, могут оскорбить любых других учеников. И поражает в такой аргументации прежде всего то, что они утверждают, будто придерживаются такой политики ради инклюзивности в каком-то её понимании. По их утверждениям, поскольку послание Лиама не является инклюзивным, его можно убрать. Но, разумеется, они при этом не принимают во внимание, какими последствиями оборачиваются их собственные заявления, а также все остальные лозунги, которые они разрешают, для Лиама — ведь они полностью оставляют его за бортом, но видимо, подобное почему-то не считается.





По этой причине более корректным правилом станет такое, которое будет защищать всех. Первая поправка остаётся неизменной вне зависимости от того, популярно ли чьё-то мнение или нет, а потому если какая-то мысль выражается без нарушения общественного порядка — а именно такой характер носил поступок Лиама, — её защищает конституция.





Дата выхода в эфир 01 июня 2023 года.