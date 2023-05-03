WT: в США школьника отправили домой за «опасную» футболку с надписью «Есть только два гендера»
Однако история 12-летнего мальчика привлекла широкое внимание общественности, когда видео с его выступлением было опубликовано популярным Twitter-аккаунтом Libs of TikTok.
12-летнего подростка предположительно отправили из школы домой и сказали, что из-за его футболки люди не чувствуют себя в безопасности.
Лиам заявил, что 21 марта его вызвали с урока физкультуры для «очень неприятного разговора» с двумя взрослыми.
«Мне сказали, что люди жаловались на надпись на моей футболке и что из-за неё некоторые учащиеся не чувствовали себя в безопасности», — рассказал он.
По словам школьника, взрослые заверили его, что он не попал в неприятности, хотя «он точно чувствовал, что именно это и произошло». Затем Лиаму сказали снять футболку, если он хочет вернуться в класс, от чего тот вежливо отказался.
Школьные чиновники позвонили его отцу, попросив забрать сына. По словам Лиама, отец поддержал его желание ходить в этой футболке.
Далее школьник рассказал, что ни учителя, ни ученики не выразили недовольства его одеждой. Он также добавил, что некоторым учащимся эта футболка даже понравилась и что они захотели себе такую же.
Лиам закончил своё публичное выступление, заявив, что многие школьники разделяют его взгляды и что «взрослые не всегда поступают правильно или принимают правильные решения». Он также добавил, что у него есть право носить эту футболку в соответствии с первой поправкой к конституции США: «Даже в 12 лет у меня есть свои собственные политические взгляды, и я имею право выражать их».
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