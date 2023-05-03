WT: в США школьника отправили домой за «опасную» футболку с надписью «Есть только два гендера»

В соцсетях широкое внимание привлекло видео с выступлением американского школьника Лиама Моррисона на заседании школьного комитета города Миддлборо, которое состоялось ещё 13 апреля, сообщает The Washington Times. В частности, учащийся рассказал о том, как его отправили из школы домой после того, как он отказался снимать футболку с надписью: «Есть только два гендера».

Ученик средней школы штата Массачусетс рассказал, что его отправили домой из-за футболки с надписью «Есть только два гендера», пишет The Washington Times.



Семиклассник Лиам Моррисон рассказал об этом инциденте, произошедшем ещё в марте, на заседании школьного комитета города Миддлборо 13 апреля.



Однако история 12-летнего мальчика привлекла широкое внимание общественности, когда видео с его выступлением было опубликовано популярным Twitter-аккаунтом Libs of TikTok.



12-летнего подростка предположительно отправили из школы домой и сказали, что из-за его футболки люди не чувствуют себя в безопасности.



Лиам заявил, что 21 марта его вызвали с урока физкультуры для «очень неприятного разговора» с двумя взрослыми.

«Мне сказали, что люди жаловались на надпись на моей футболке и что из-за неё некоторые учащиеся не чувствовали себя в безопасности», — рассказал он.

По словам школьника, взрослые заверили его, что он не попал в неприятности, хотя «он точно чувствовал, что именно это и произошло». Затем Лиаму сказали снять футболку, если он хочет вернуться в класс, от чего тот вежливо отказался.



Школьные чиновники позвонили его отцу, попросив забрать сына. По словам Лиама, отец поддержал его желание ходить в этой футболке.



Далее школьник рассказал, что ни учителя, ни ученики не выразили недовольства его одеждой. Он также добавил, что некоторым учащимся эта футболка даже понравилась и что они захотели себе такую же.



Лиам закончил своё публичное выступление, заявив, что многие школьники разделяют его взгляды и что «взрослые не всегда поступают правильно или принимают правильные решения». Он также добавил, что у него есть право носить эту футболку в соответствии с первой поправкой к конституции США: «Даже в 12 лет у меня есть свои собственные политические взгляды, и я имею право выражать их».