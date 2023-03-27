Обозреватель WT: развращение детей — одна из любимых тактик американских леваков

Американские «пробуждённые» леваки считают, что представители среднего класса — особенно белые мужчины-гетеросексуалы — должны страдать «за свои злодеяния», пишет обозреватель The Washington Times Дон Федер. При этом, по словам автора, одной из излюбленных тактик левых стало развращение детей.

Армия американских «пробуждённых» — это садисты и враги цивилизации, пишет обозреватель The Washington Times Дон Федер.



«Раньше я думал, что они просто слепы к чужим страданиям или рассматривают их как необходимое средство для достижения более высокой цели. Но всё ещё хуже. Они считают, что мы заслуживаем страданий, и полны решимости сделать так, чтобы мы — и под «мы» я имею в виду средний класс, особенно тех из нас, кто является белыми мужчинами, гетеросексуалами — страдали», — уверен автор.



Он приводит в качестве примера одну из средних школ штата Юта, где учащихся в качестве классного задания попросили есть насекомых. Последние, как пояснила учительница, отличный источник белка. Она также добавила, что людям следует прекратить разводить коров, которые убивают нашу планету, провоцируя изменение климата.



«Если эта учительница ест ползучих тварей дома, я поверю, что она искренна. Скорее всего как прогрессивному человеку ей противны пищевые привычки среднего американца: биг-маки, пиво, барбекю и картофель, смазанный маслом и сметаной. Это отвращение находит своё выражение в желании видеть, как мы жуём жуков», — уверен Федер.



Средневековые монахи, а также кальвинисты XVII века считали, что страдание полезно для души.



«Пробуждённые» верят в то, что мы заслуживаем страданий, но не ради наших душ, а за грехи сексизма, материализма, экогеноцида и за превосходство белых», — считает автор.



По его мнению, с помощью идей о трансгендерности Демократическая партия нашла способ отдалить друг от друга членов семей. Недавно президент назвал законы, запрещающие нанесение увечий несовершеннолетним трансгендерам, «близкими к греховным».

«Развращение наших детей — одна из любимых тактик левых», — убеждён обозреватель The Washington Times.



Отсюда их страсть к откровенным курсам полового воспитания и к таким мероприятиям, как «час общения с трансвеститами».



«Есть ли лучше способ наказать семьи за их гетеросексуальные предрассудки, чем превратить их сыновей в дочерей, а их дочерей — в сыновей? Как же будет весело наблюдать за тем, как они на Рождество, День благодарения и другие семейные праздники недовольно кривятся. Кроме того, это снижает рождаемость», — говорится в статье.



В рамках двунаправленной атаки «пробуждённых» на столпы американского общества нападению подвергаются как вера, так и семья, пишет Федер.



В государственной школе сегодня можно рассказывать что угодно, в том числе красочно описывать самые странные половые акты, а вот молиться нельзя. И неважно, насколько символичен этот поступок. Недавно для восстановления в должности школьного футбольного тренера, которого уволили за то, что он после игры молча молился на поле, потребовалось решение Верховного суда.



«Нам уже отказано в утешении религией», — сетует автор.



Садизм левых укоренился, отмечает Федер. От террора Великой французской революции до культурной революции цель всегда заключалась в том, чтобы причинить человечеству максимальную боль.



«Бывшая первая леди Хиллари Клинтон назвала нас «корзиной достойных сожаления», — напоминает обозреватель The Washington Times.



А президент Барак Обама сказал, что американцы из маленьких городков «горько цепляются за оружие, религию, антипатию к людям, которые на них не похожи, и за антииммигрантские настроения». Президент Байден назвал сторонников Трампа врагами демократии за то, что те отказываются признать результаты нечестных выборов.



«Что делать с такими склонными к насилию фанатиками, бунтовщиками и разжигателями ненависти? Воспитывать их? Невозможно! Нет, нужно причинить им боль за их злодеяния, заставляя их детей есть насекомых», — пишет в завершение статьи обозреватель The Washington Times Дон Федер.