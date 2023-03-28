Washington Times: в США набирают ход законы, запрещающие женщинам-трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях

Штат Вайоминг стал 19-м по счёту штатом США, где был принят закон, запрещающий биологическим мужчинам участвовать в женских студенческих спортивных соревнованиях, пишет The Washington Times. Отмечается, что такие законы набирают всё большую популярность, несмотря на противодействие ЛГБТ-активистов, считающих, что трансгендерные женщины являются женщинами.

Губернатор штата Вайоминг Марк Гордон позволил принять законопроект, запрещающий биологическим мужчинам участвовать в женских студенческих видах спорта, без его подписи, пишет The Washington Times. При этом сам Гордон остался недоволен таким исходом, отмечает издание. По мнению губернатора, законопроект излишне «жёсткий» для штата, где насчитывается 91 тысяча студентов и лишь 4 известных атлета-трансгендера.

Как отмечает The Washington Times, подобные законопроекты сейчас принимаются в очень многих штатах. Вайоминг стал уже 19-м по счёту штатом с подобным законом — несмотря на противодействие со стороны ЛГБТ-активистов, которые настаивают на том, что «трансгендерные женщины являются женщинами».

Решение штата Вайоминг поддержал президент консервативной организации American Principles Project Терри Шиллинг, пишет The Washington Times. Он также выразил надежду, что такой закон в итоге примут уже на федеральном уровне.

Издание сообщает, что некоторые атлеты-трансгендеры подали в суд на штаты, принявшие законы о защите женского спорта. Однако в январе этого года федеральный суд поддержал соответствующий закон в Западной Вирджинии, отметив, что «трансгендер-женщина — это биологический мужчина», а также что «биологические мужчины как правило имеют атлетическое преимущество над женщинами».