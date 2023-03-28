Washington Times: в США набирают ход законы, запрещающие женщинам-трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях

04:20
Полянский: Запад давил на членов СБ при голосовании за резолюцию по «Северным потокам»
Запад оказывал давление на членов Совбеза ООН, чтобы те не голосовали за проект российской резолюции по «Северным потокам», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
04:03
Байден начал своё выступление о стрельбе в Нэшвилле с шутки про мороженое
Президент США Джо Байден начал своё выступление о стрельбе в школе в американском городе Нэшвилл с шутки про мороженое.
03:56
Мадуро: действия Запада по эскалации украинского конфликта очевидны
Действия США и их союзников направлены на то, чтобы загнать Россию в угол и добиться эскалации украинского конфликта, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
03:39
МВД: полицейский ранен при нападении неизвестных на пост ДПС в Ингушетии
Неизвестные атаковали пост ДПС в Ингушетии, в результате чего один сотрудник полиции получил огнестрельное ранение, сообщает региональное МВД.
03:23
Депутат Кочиш: финны опасаются, что США будут использовать их после вступления в НАТО
Граждане Финляндии опасаются, что их страна перестанет быть нейтральной после вступления в НАТО, так как США будут использовать её для отстаивания своих интересов, заявил глава правящей фракции парламента Венгрии Фидес Мате Кочиш.
03:07
«Рёнхап»: КНДР испытала способный нести ядерное оружие подводный аппарат
С 25 по 27 марта КНДР провела испытания подводного беспилотного аппарата, способного нести ядерное оружие, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на государственные СМИ КНДР.
02:56
Антонов: Запад должен перестать использовать права человека в геополитических играх
Страны Запада должны перестать использовать доктрину прав человека в своих геополитических играх, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
02:44
В КНДР сообщили о проведении имитации ядерного взрыва в атмосфере
КНДР в понедельник, 27 марта, провела имитацию ядерного взрыва с применением баллистических тактических ракет.
02:31
Небензя: Россия больше не будет выдвигать на голосование резолюцию по «Северным потокам»
Россия больше не будет выдвигать на голосование проект резолюции о проведении международного расследования теракта на «Северных потоках», заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
02:18
Экс-главком ВСУ: Россия может взять большую часть Украины к 2025 году
Бывший главнокомандующий украинской армии Виктор Муженко предположил, что к 2025 году Россия может взять под контроль большую часть территории Украины.
02:05
Во всех областях Украины объявлен отбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги объявлен в ночь на 28 марта во всех областях Украины.
01:56
Президент «Урала»: Гончаренко смог бы работать главным тренером в иностранном клубе
Президент «Урала» Григорий Иванов оценил работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера команды из Екатеринбурга.
01:55
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Соломоновых Островов
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано во вторник у побережья Соломоновых Островов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
01:44
Херш заявил, что не удивлён отказом СБ ООН принять резолюцию по «Северным потокам»
Американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что не удивлён отказом СБ ООН принять резолюцию России по «Северным потокам».
01:39
Гайтюкевич рассказал, что зарубежные бобслеисты не изменили к нему хорошего отношения
Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы по бобслею Ростислав Гайтюкевич высказался об отстранении россиян от международных соревнований.
01:32
КНР заподозрила ряд стран СБ ООН в желании что-то скрыть по теракту на «Северных потоках»
Страны СБ ООН, которые не поддержали российско-китайский проект резолюции о международном расследовании теракта на «Северных потоках», что-то скрывают, заявил зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.
01:27
Ротенберг: Кошечкин мог не сыграть на Олимпиаде 2018 года
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о решении вратаря Василия Кошечкина завершить карьеру спортсмена.
01:18
Протестующие против Нетаньяху разожгли костры на улицах Тель-Авива
Протестующие против судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разожгли костры в Тель-Авиве.
01:10
Гончаренко предложил клубам РПЛ посадить руководителей на тренерскую скамейку
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о своём отношении к присутствию президента клуба Григория Иванова на тренерской скамейке во время матчей.
01:03
Додон заявил, что Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что стране выгоднее быть ближе к Востоку с экономической точки зрения.
00:56
AT: Байден допустил крупные ошибки при выводе войск США из Афганистана
Президент США Джо Байден совершил серьёзные ошибки в процессе вывода американских войск из Афганистана, что привело к краху внешней политики страны, заявил обозреватель The American Thinker Томас Лифсон.
00:54
Погребняк: из РПЛ в Европу сейчас ноль шансов уехать
Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк считает, что отъезд в Европу из Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент невозможен.
00:43
Небензя: СБ несёт особую ответственность в деле расследования терактов на «Северных потоках»
СБ ООН несёт особую ответственность по вопросу расследования диверсий на «Северных потоках», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
00:39
Балахнин заявил, что на мартовском сборе сборной России было много разочарований
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал результаты мартовских товарищеских матчей сборной России с Ираном и Ираком.
00:31
В Болгарии заявили о невозможности предоставить Украине снаряды калибра 155 мм
Болгария не может передать Украине снаряды калибра 155 мм, заявил болгарский министр обороны Димитар Стоянов.
00:24
Майоров: у Фёдорова на лавке нет эмоций, и это отражается на игре ЦСКА
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал результат шестого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».
00:19
В КНР выразили надежду на международное расследование диверсии на «Северных потоках»
Китай надеется на проведение международного расследования терактов на «Северных потоках», заявил зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан.
00:06
Защитник ЦСКА Роша заявил, что уровень РПЛ выше португальской Примейры
Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша сравнил уровень футбола в чемпионате России и в португальской Примейре.
00:03
Четыре человека пострадали 27 марта в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ
Четыре человека пострадали в результате обстрелов Донецка со стороны Вооружённых сил Украины 27 марта.
23:59
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице.
23:55
Spiegel: Германия намерена увеличить военную помощь Украине до более чем €15 млрд
Министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение военной помощи Украине с €3 млрд до более чем €15 млрд.
23:52
В Оренбургской области откроют 48 загородных оздоровительных лагерей во время летней кампании
В Оренбургской области будут работать 48 летних загородных оздоровительных лагерей и около 800 лагерей дневного пребывания во время летней кампании.
23:51
Юрист Свечникова дала советы по совершению безопасных покупок на онлайн-площадках
Кандидат юридических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Наталья Свечникова рассказала о мерах безопасности при совершении покупок на онлайн-платформах.
23:51
Воздушную тревогу объявили в Волынской, Ровненской и Житомирской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Волынской, Ровненской и Житомирской областях Украины.
23:46
Небензя: расследования Запада по «Северным потокам» могут быть нацелены на сокрытие улик
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расследования по «Северным потокам», проводимые рядом стран Запада, могут быть нацелены на сокрытие улик.
23:44
Дубль Влаховича принёс Сербии победу над Черногорией в отборе Евро-2024
Сборная Черногории на своём поле уступила команде Сербии в матче второго тура групповой стадии квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
23:42
Сборная Швеции по футболу разгромила Азербайджан в матче с пятью голами
Сборная Швеции нанесла разгромное поражение на своём поле команде Азербайджана в матче второго тура групповой стадии квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
23:42
Нидерланды забили три безответных мяча Гибралтару в отборе Евро-2024
Сборная Нидерландов нанесла поражение на своём поле команде Гибралтара в матче второго тура групповой стадии квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
23:40
Молдавия и Чехия сыграли вничью в квалификационном матче Евро-2024
Сборная Молдавии и команда Чехии не смогли выявить победителя в матче второго тура групповой стадии квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
23:39
Франция взяла верх над Ирландией в матче отбора Евро-2024, Павар забил победный мяч
Сборная Ирландии на своём поле проиграла команде Франции в матче второго тура групповой стадии квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
23:38
Илон Маск считает, что внешняя политика США находится в упадке
Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность, что в данный момент внешняя политика Соединённых Штатов находится в упадке.
23:27
Зампостпреда Китая: Пекин сожалеет в связи с непринятием СБ ООН резолюции по «Северным потокам»
Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Пекин сожалеет в связи с непринятием СБ ООН резолюции по расследованию взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
23:14
Французский политик Филиппо обвинил Макрона в создании угрозы безопасности Франции
Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он создаёт угрозы безопасности страны.
23:13
Небензя: Лавров может посетить штаб-квартиру ООН в апреле
Глава российского МИД Сергей Лавров может посетить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке во время председательства России в Совбезе ООН в апреле.
23:11
Кузнецов: «Вашингтон» будет бороться за выход в плей-офф НХЛ до последнего
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признался, что столичный клуб сделает всё возможное для выхода в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:06
Житель Артёмовска заявил, что военные ВСУ переодевались в российскую форму
Житель Артёмовска (Бахмута) заявил, что военные Вооружённых сил Украины переодевались в российскую форму, чтобы выявить лояльных к России граждан.
23:00
Небензя: Россия сделает выводы по итогам голосования СБ по резолюции о «Северных потоках»
Российский постпред при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия сделает соответствующие выводы по итогам голосования Совета Безопасности ООН по проекту российской резолюции о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
22:53
Фёдоров: исход шестого матча серии плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» решили нюансы
Главный тренер столичного ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал результат шестого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».
22:51
Специалист Голубовский назвал юань надёжным вариантом для хранения сбережений
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский высказался о юане как надёжном варианте для хранения сбережений.
22:51
Небензя: Россия сомневается в прозрачности расследований Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам»
Россия имеет серьёзные и обоснованные сомнения в транспарентности расследований Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам».