Тулси Габбард: власти США своей цензурой создали «перевёрнутый мир», где взрослые стали детьми, а дети — взрослыми
А со мной на связь выходит Тулси Габбард — бывший член палаты представителей от штата Гавайи, кандидат на выдвижение на президентских выборах 2020 года от Демократической партии, а также внештатный обозреватель Fox News. Тулси, эти игры с цензурой в данном случае имеют политическую подоплёку — но разъясните нам, почему это в конечном счёте настолько тревожный момент, особенно когда вспоминаешь слова Оруэлла о том, что, если прошлое редактировать достаточно долго, люди просто забывают, что когда-то вообще была какая-то истина, а для следующего поколения истиной становится очередная правка.
ТУЛСИ ГАББАРД, бывший член палаты представителей США от штата Гавайи: Да, Лора, это опасно по целому множеству разных причин — а то, что это действительно политический вопрос, само по себе и является проблемой, ведь это уже не пункт повестки демократов или республиканцев. Нам нужен здравый смысл и честность, а у нас, к сожалению, есть политики, которые не имеют ни того, ни другого, — и они напрямую пытаются политизировать этот вопрос ради собственной политической выгоды под следующие выборы.
В данном случае мы имеем дело с двумя отдельными вопросами. Первый — в том, что родителям приходится принимать меры, чтобы защитить своих детей от активистов, которые пытаются их сексуализировать уже порой с четырёхлетнего возраста. Когда люди реально берут и читают эти книги или слышат, насколько откровенно их содержание, это ввергает их в полный шок. Второй же вопрос — в том, что различные взгляды, будь то политические, философские или мнения об истории, подвергаются цензуре, а американских граждан пытаются лишить доступа к определённой информации. То, что мы здесь наблюдаем, — это проявление непорядочности отдельных политиков, которые ставят между этими двумя вопросами знак равенства.
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