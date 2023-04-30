Тулси Габбард: власти США своей цензурой создали «перевёрнутый мир», где взрослые стали детьми, а дети — взрослыми

Страдающие идеологией «пробудизма» американские власти обращаются с американскими гражданами, как с детьми: они считают, что лучше знает, какая информация вредна, а какая — полезна, считает бывший кандидат в президенты США и экс-член палаты представителей Тулси Габбард. Вместе с тем к детям власти США, напротив, относятся, как ко взрослым, пытаясь обеспечить им свободный доступ к любым книгам — даже к тем, которые содержат детскую порнографию.

А со мной на связь выходит Тулси Габбард — бывший член палаты представителей от штата Гавайи, кандидат на выдвижение на президентских выборах 2020 года от Демократической партии, а также внештатный обозреватель Fox News. Тулси, эти игры с цензурой в данном случае имеют политическую подоплёку — но разъясните нам, почему это в конечном счёте настолько тревожный момент, особенно когда вспоминаешь слова Оруэлла о том, что, если прошлое редактировать достаточно долго, люди просто забывают, что когда-то вообще была какая-то истина, а для следующего поколения истиной становится очередная правка.



ТУЛСИ ГАББАРД, бывший член палаты представителей США от штата Гавайи: Да, Лора, это опасно по целому множеству разных причин — а то, что это действительно политический вопрос, само по себе и является проблемой, ведь это уже не пункт повестки демократов или республиканцев. Нам нужен здравый смысл и честность, а у нас, к сожалению, есть политики, которые не имеют ни того, ни другого, — и они напрямую пытаются политизировать этот вопрос ради собственной политической выгоды под следующие выборы.



В данном случае мы имеем дело с двумя отдельными вопросами. Первый — в том, что родителям приходится принимать меры, чтобы защитить своих детей от активистов, которые пытаются их сексуализировать уже порой с четырёхлетнего возраста. Когда люди реально берут и читают эти книги или слышат, насколько откровенно их содержание, это ввергает их в полный шок. Второй же вопрос — в том, что различные взгляды, будь то политические, философские или мнения об истории, подвергаются цензуре, а американских граждан пытаются лишить доступа к определённой информации. То, что мы здесь наблюдаем, — это проявление непорядочности отдельных политиков, которые ставят между этими двумя вопросами знак равенства.





Я считаю, что американский народ обладает здравым смыслом и ему хватит ума, чтобы понять, что это безумие, и осознать, какую опасность всё это представляет и для наших детей, и, говоря начистоту, для нашей демократии, в которой огромное значение имеет свободный доступ американцев к информации.

Но как узнать, где истина, а где ложь, если всё постоянно редактируется в зависимости от того, кому на данный момент модно сочувствовать? Ну, то есть в редакции The New York Times разве хотят, чтобы в их старые статьи вносили правки? Наверное, всё-таки нет, так ведь, Тулси? Ну они, конечно, будут пользоваться протекцией — уж им-то разрешат свои старые репортажи оставить.

ТУЛСИ ГАББАРД: Ну естественно. И в этом как раз и заключается всё безумие.

Вы говорили, что мы живём в перевёрнутом мире, где хорошее стало плохим, а плохое — хорошим, и ситуация у нас сейчас такова, что эти люди — те, кто входит в мейнстримный аппарат власти так называемых «пробудистов», — пытаются обращаться с нами, с американскими гражданами, как с детьми, и говорить нам, что они сами знают, как нам будет лучше, и будут решать, какую информацию нам можно видеть, читать и слышать, что нам можно говорить, какая информация является правильной, а какая — дезинформацией... Но когда речь заходит о детях, с ними они пытаются обращаться, как со взрослыми!

Президент Байден на днях сказал, что желает, чтобы у наших детей был свободный доступ к любым книгам — в том числе и к таким, которые распространяют среди самых маленьких и уязвимых наших детей откровенную детскую порнографию и порнографическое содержание, которое даже в телеэфире показывать запрещено. Это просто отвратительно!

Дата выхода в эфир 29 апреля 2023 года.