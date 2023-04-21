Советник Орбана: брюссельское «глубинное государство» пытается покарать Венгрию за заботу о детях

Ряд стран — членов Евросоюза поддержали поданный ранее Еврокомиссией судебный иск против Венгрии в связи с принятым страной законом о защите детей, запрещающим ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних, заметили на Fox News. Как заявил в интервью каналу политический советник венгерского премьера Виктора Орбана Балаж Орбан, данный иск — попытка «глубинного государства» Брюсселя наказать Будапешт за сопротивление идеологии «пробудизма», которую в стране пытаются распространять СМИ и НКО.

Итак, посыл здесь таков: «Кастрируйте своих детей» — и, как это ни удивительно, некоторые люди ему внемлют. Число молодых людей, которые проходят кастрацию во имя трансгендерной идеологии, в последнее время резко выросло. Как сообщало недавно Reuters, за минувшие несколько лет в клиниках по всей Америки калечащие операции на половых органах перенесли 56 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. Ещё 776 несовершеннолетних прошли мастэктомию — операцию по удалению грудей, — а более 4000 была назначена опасная гормональная терапия, в результате которой многие из них навсегда станут бесплодными и в итоге станут страдать остеопорозом и другими заболеваниями.

Как видно, мы переживаем крайне мрачную страницу нашей истории, и цивилизованная страна с таким мириться ни за что бы не стала. А вот в Венгрии действует закон о защите детей, который предотвращает всю подобную чушь и не даёт внушать детям такие взгляды на гендер. Но из-за того, что Венгрия открыто выступила против гендерной обработки детей, против страны подали иск больше десятка стран — членов Евросоюза.

Балаж Орбан — политический советник главы венгерского правительства Виктора Орбана и один из умнейших политических экспертов, и сегодня он у нас в гостях. Балаж, большое вам спасибо, что к нам заглянули. Итак, вы заняли непопулярную позицию, но история, на мой взгляд, в итоге покажет, что это был правильный выбор — да и вообще продемонстрирует, что вы лично были в целом правы. И всё же, именно сейчас вам наверняка приходится несладко. Что заставляет вас, то есть венгров, стоять на своём?

БАЛАЖ ОРБАН, советник Виктора Орбана по политическим вопросам: Добрый вечер, дамы и господа! Большое вам спасибо, Такер, за добрые слова — и позвольте вас поблагодарить за приглашение. Вообще вся эта история началась ещё в 2021 году, когда мы, венгры, начали понимать, что что-то грядёт, что назревает буря, что в Венгрию и, в частности, в наши школы начинает стараниями СМИ и НКО проникать идеология пробудизма и пропаганда ЛГБТК. Думаю, вы представляете, как на подобное реагировали рядовые, нормальные граждане Венгрии: термина woke в венгерском языке нет, и люди спрашивали: «Вы о чём вообще? Это французский журнал Vogue имеется в виду, или что?». Но потом они начали понимать, что вопрос это серьёзный.





Ну а когда мы внесли проект закона о защите детей, который запрещает вести пропаганду ЛГБТ и трансгендерной идеологии среди несовершеннолетних, против нас выступили весь чиновничий аппарат Брюсселя и Европейский Союз в целом. Тогда мы решили обратиться к народу — и провели общенациональный референдум, на котором почти четыре миллиона человек выступили против гендерной пропаганды и поддержали принятие закона о защите детей. Если перенести это на масштабы США, это как если бы за него выступили 130 миллионов человек.





Но, как оказалось, империя решила нанести ответный удар: «глубинное государство» Брюсселя, которое очень похоже на свой вашингтонский аналог, развернуло в отношении Венгрии судебно-процессуальные действия, которые поддержали многие западноевропейские страны. Восточноевропейские страны мыслят по-другому, и сейчас между первыми и вторыми в политической и юридической сфере идёт холодная война. Но мы стараемся держать линию фронта.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2023 года.