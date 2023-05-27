Times: нейтральные туалеты, форма и по удостоверению на каждый пол — британские ВМС стремятся к политкорректности

ВМФ Великобритании стремится попасть в список лучших работодателей для людей из категории ЛГБТ. Поэтому там проводят специальные занятия о сексуальной идентичности, устанавливают гендерно нейтральные туалеты и снабжают служащих гендерно нейтральной униформой. Кроме того, высказывается идея выдавать разные удостоверения личности для тех сотрудников, у которых гендер меняется, пишет The Times.

Королевский флот Великобритании рассматривает возможность выдачи нескольких удостоверений личности для тех, кто меняет свой гендер, пишет The Times. На данный момент новобранцам разрешается иметь только одно удостоверение личности, на котором указано имя и есть фотография. Такое удостоверение даёт человеку доступ к инфраструктуре министерства обороны.

Термин «гендерная флюидность» означает, что человек со временем может менять представление о своём поле. Учитывая это, британские власти готовы давать своим служащим несколько удостоверений личности с разным гендером.

Однако эксперты опасаются того, что чем больше у человека удостоверений, тем больше вероятность, что какое-то из них он потеряет. Так, бывший глава ВМФ лорд Алан Уэст признаётся: «Что меня беспокоит, так это то, что военно-морской флот, вероятно, недостаточно силён в данный момент. На него нужно потратить больше денег, нам нужно получить правильные системы вооружения. В Европе идёт война. Я хотел бы, чтобы люди, которые сосредоточены на создании множества пропусков для гендерно флюидных сотрудников, возможно, сосредоточились на том, чтобы убедиться, что Королевский флот достаточно силён, чтобы защитить нашу страну».

Такая информация появилась благодаря заявке Военно-морского флота Великобритании на попадание в список 100 лучших работодателей Stonewall, который составляется благотворительной организацией по защите прав ЛГБТ. В прошлом году ВМФ занял 71-е место в списке 100 лучших работодателей.

И эти документы показывают, как в ВМФ Великобритании борются с дискриминацией. В частности, новобранцам проводят уроки, где рассказывают о «сексуальной ориентации и гендерной идентичности, и они подробно обсуждают каждую из них, включая бисексуальность, трансгендерность и небинарные гендеры».

Кроме того, весь военно-морской персонал раз в два года проходит обязательный курс, который преподаётся квалифицированным консультантом. Он рассказывает, в частности, о том, как «бессознательные предубеждения формируют то, какое влияние они оказывают на других людей». Карьерные консультанты военно-морского флота также проходят обучение по вопросам гендерной идентичности и бессознательных предубеждений.

Военно-морской флот отказался от использования категорий пола в своей политике в отношении материнства, отцовства, усыновления, а также специальных отпусков. Например, теперь там используется термин «военнослужащий»(-ая), и с местоимением «они», а вместо «муж» или «жена» — «партнёр».

Когда военнослужащий сообщает, что он или она трансгендер, «с ними следует обращаться в соответствии с заявленным полом во всех отношениях», включая униформу, условия проживания и раздевалки, говорится в заявлении ВМФ. Там также сообщили, что у них теперь установлены гендерно-нейтральные туалеты «везде, где это возможно», в том числе на кораблях и подводных лодках.

Военно-морской флот также придерживается гендерно-нейтральной политики в отношении униформы, размещения, использования местоимений в документах и должностях. Там хотят сделать справочник по небинарной терминологии «цифровым ресурсом для всех сотрудников». «Мы стремимся привлекать, удерживать и развивать лучшие таланты с самыми разными навыками и опытом, а также создавать среду, в которой каждый чувствует себя вовлечённым», — приводит The Times комментарий представителя Королевского флота Великобритании.