Fox News: мало представителей ЛГБТ — армия США жертвует боеготовностью в пользу «пробудизма»

Вместо того чтобы обеспечивать боеготовность американских войск, её генералы продвигают «пробудистскую» повестку, сообщает Fox News. Кадровые решения в Космических силах США принимаются с оглядкой не на профессиональные навыки, а на сексуальную ориентацию. В связи с этим один их ведущих американского телеканала предлагает навести порядок в Пентагоне и снести всю его политизированную верхушку.

ЭМИЛИ КОМПАНЬО, ведущая Fox News: Наша армия — самая мощная в мире, однако в последнее время появляется всё больше озабоченности в связи с тем, что она жертвует боеготовностью ради соответствия принципам «пробудизма». И вот теперь генерал Космических сил США Дианна Бёрт высказалась по поводу законов, как их назвала она сама, «направленных против ЛГБТ», утверждая, что они обернулись плохими последствиями для семей военных — и теперь стали играть роль в её личной кадровой политике. Взгляните.

ДИАННА БЁРТ, генерал-полковник Космических сил США: С января нынешнего года на уровне властей штатов было принято к рассмотрению более 400 законов, направленных против сообщества ЛГБТК+. Эта цифра продолжает расти и свидетельствует о тенденции, которая может представлять угрозу и для военнослужащих, и для их семей, и для боеготовности космических сил в целом. Когда я рассматриваю потенциальные кандидатуры на позиции, к примеру, командиров эскадрилий, я стараюсь подбирать подходящего для соответствующей должности человека — и в первую очередь учитываю качество его работы и опыт по профилю. Однако я также беру во внимание их личные обстоятельства, а кроме того, немаловажным фактором для меня является их семейная ситуация. Если хорошо подходящий на ту или иную позицию человек в каком-либо штате не ощущает себя достаточно безопасно, чтобы быть собой и при этом работать с максимальной эффективностью, либо если членам его семьи в связи с законами штата могут отказать в предоставлении важнейших медицинских услуг, я вынуждена рассматривать другого кандидата, который может иметь более низкий профессиональный уровень.

ЭМИЛИ КОМПАНЬО: Итак, она «вынуждена рассматривать другого кандидата». Кейли, у вас сейчас в армии служит брат — да и у всех нас есть родственники, которые либо сейчас несут службу, либо служили в прошлом. И все новости, которые я вижу день за днём, показывают, что и наши вооружённые силы, и наши федеральные ведомства скатываются вот к такому: они сосредотачиваются на пробудистских мелочах вместо того, чтобы обеспечивать боеготовность и призывать к знамёнам лучших из лучших, дабы мы были готовы встретить противников, — ну а те сейчас просто-напросто смеются над тем, что наши офицеры «вынуждены» думать о таких смехотворных вещах, а не ориентироваться на личные качества.

КЕЙЛИ МАКГИ УАЙТ, журналист: Мой брат служит на флоте и этим очень гордится. Но если побеседовать с военными, они все в один голос говорят, что это — общая проблема, которая ощущается в каждом виде войск. А заключается эта проблема в том, что руководство в первую очередь заботится о решениях в плане «социальной справедливости» в ущерб крайне однозначной задаче войск — предотвращать войны посредством сдерживания или, если это невозможно, сражаться в этих войнах и одерживать в них верх. И я так рада, что мы говорим об этом. На следующей неделе мы покажем серию сюжетов именно на эту тему в разделе Washington Examiner под названием «Восстановление Америки». В них мы сосредоточимся на проблеме неготовности армии и на том, будут ли наши войска действительно готовы столкнуться с угрозами для нашей страны в результате этих «пробудистских» инициатив, которые продвигают наши генералы.

ЭМИЛИ КОМПАНЬО: Шерил. Наряду с тем, что это доставляет мне духовную и душевную боль, меня также, как налогоплательщика, возмущает, когда я слышу и вижу то количество электронных писем, которые каждый день приходят военнослужащим и сотрудникам федеральных ведомств. В них говорится: «Посетите такой курс. Посетите сякой курс». И они не имеют никакого отношения к повышению боеготовности, а служат только показной добродетелью, чтобы поставить галочку. И это их единственный путь к повышению, единственный способ не нарушать правила, чтобы перед ними открылись все возможности. И мы за это платим.

ШЕРИЛ КОСАНЕ, ведущая Fox News: У космических сил многомиллиардный бюджет. Речь идёт о 30 миллиардах за 2024 финансовый год. Они просят на 3,9 миллиарда больше той суммы, которая была утверждена изначально в момент создания космических сил. Их миссия заключается в осуществлении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. То, что я сейчас видела, не имеет никакого отношения к этим принципам. Я хочу, чтобы мне вернули мои 30 миллиардов долларов, потраченных на космические силы. Почему мы тратим на это деньги?!

ЭМИЛИ КОМПАНЬО: Выскажусь на другую тему, но всё это в той же области. Форт Брагг теперь называется Форт-Либерти, потому что это часть «пробудистской» смены названий. Это обошлось нам, на секундочку, в один миллиард долларов. Один миллиард долларов.

КЕЙЛИ МАКИНАНИ, ведущая Fox News: Возмутительно! Россия так делает? Китай так делает? Наши противники так поступают? Конечно нет. Это возмутительно! Республиканцы в этом вопросе на стороне победителей, но есть трудности, языковые. Она говорила про законы, направленные против ЛГБТК. Услышав такое, вы скажете: «Я не хочу, чтобы принимались законы против ЛГБТК». Неверно. Это законы против того, чтобы детям делали хирургическую коррекцию пола. Это законы против кастрации детей. Каждый республиканец должен повторять это снова и снова. Это законы не против ЛГБТК, а против того, чтобы у вас забирали детей.

КРИСТОФЕР БЕДФОРД, ведущий Fox News: Губернатор Флориды говорит, что, если невозможность давать детям порнографические материалы — это угроза центральной идентичности, то вам лучше произвести переоценку своей центральной идентичности. Взглянем на армию. Военный генерал говорит, что мы пожертвуем боеготовностью армии, потому что космические силы недостаточно гомосексуальные. Это абсолютное безумие. Мы как страна ведём себя несерьёзно. Мы должны быть сосредоточены на другом. Если бы я был президентом, первое, что я бы сделал — уволил бы всех генералов с тремя звёздами и выше. Потому что если ты дошёл до этого уровня, ты политизирован, тебя назначили. Верхушка Пентагона прогнила, и любой серьёзно настроенный президент, который хочет навести порядок в Пентагоне, должен начать с верхушки Пентагона.

ЭМИЛИ КОМПАНЬО: И мы серьёзная страна. Но те, кто принимает решения, ведут себя абсолютно несерьёзно. Вот где протечка.

Дата выхода в эфир 17 июня 2023 года.