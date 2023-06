«Все уроки истории игнорируются — круглосуточная пропаганда»: профессор Джеффри Сакс о повестке Запада на Украине

Всё это — предыстория речи 1963 года, ведь Кеннеди действительно был человеком мира, который оказался на грани ядерной войны из-за допущенных с обеих сторон ошибок, — и это сущая правда о Кеннеди. Он действительно хотел мира, и всё же он едва не учинил конец света и был в глубоком потрясении в конце 1962 года. Хрущёв, который, кстати, был настоящим человеком, тоже был глубоко потрясён к концу 1962 года, и они оба были согласны, что всё это очень опасно для обеих сторон и они должны разойтись и отступить.

10 июня 1963 года Кеннеди произнёс совершенно замечательную речь, мою любимую речь американского президента в современной истории, в которой говорилось о желании заключить мир с другой стороной — и это в разгар холодной войны, когда всё население Соединённых Штатов ненавидело Советский Союз.

Вся та пропаганда, все антисоветские и антироссийские настроения, которые мы наблюдаем сегодня, звучали тогда ещё громче каждый день со страниц наших газет. Заявления типа: «Они собираются убить всех нас», — это было каждый день, а Кеннеди сказал: «Нет, мы можем заключить мир. Они — люди, они хотят мира так же, как и мы, у них есть все основания заключить соглашение или договор о мире, в котором будут учтены их интересы наравне с нашими». А затем Кеннеди заявил, что мы должны уважать российский народ за его великие достижения в искусстве, культуре, науке, космосе, доблести, храбрости. Можете себе такое представить?

Конечно, это то, чем должен заниматься Байден. Если бы он хоть раз выступил с речью на эту тему перед американским народом! Кто же мог ожидать красноречия или мудрости Кеннеди в наше время? Мы не могли этого ожидать. Но что удивительно в этой речи — и вот почему я написал об этом книгу 10 лет назад, потому что я обожаю эту речь, — так это то, что она была настолько мудрой, умной и до такой степени актуальной для человека, который чуть не вступил в ядерную войну, а сам хотел совершенно обратного. Он понимал, насколько мир опасен.

Когда речь была произнесена, Хрущёв прочитал её перевод и позвонил находящемуся в Москве послу США Авереллу Гарриману и сказал, что это лучшая речь американского президента со времён Франклина Рузвельта. «Я хочу помириться с вашим президентом». Пять недель спустя они подписали Договор о частичном запрещении ядерных испытаний. Это невероятная история.

Как я изложил это в своей статье, математики назвали бы это «конструктивным доказательством». Когда вы на самом деле не говорите о том, что мир возможен, а показываете и доказываете это, создавая его. Таким образом, речь привела к мирному соглашению, и это полностью подходит к сегодняшней ситуации.

Во-первых, Кеннеди понимал, что обе стороны шли настречу войне, обе стороны почти привели мир к глобальному уничтожению, обеим сторонам нужно было отступить, обе стороны хотели мира — и вот, где мы находимся сегодня. Сейчас всё точно так же, за исключением того, что у нас есть это сумасшедшее нагнетание военной истерии в СМИ, о которой вы двое так мудро говорите каждый день и сообщаете, что это безумие, — ещё и будучи под руководством британцев.

Я уважаю британцев, которые говорят по-английски намного лучше, чем мы, это у вас есть. Однако русофобия в Британии настолько укоренилась, ей около 200 лет, и она настолько глупая. Раньше я читал газету The Guardian, а теперь даже не могу зайти на сайт, это невероятно. Кстати, и наша The New York Times — нечитаемая, фальшивая, насквозь пропитанная круглосуточной пропагандой, в которой информация подаётся однобоко и никто не рассказывает историю чего-либо. Я пытался опубликовать одну статью в The New York Times, а они отвергли её через 10 секунд. Более того, я пытался опубликовать хоть что-нибудь в The New York Times, а мне отвечали отказом.

Нам талдычат про так нзываемое неспровоцированное вторжение, про то, что мы имеем дело с «сумасшедшим», нам не с кем говорить, война и расширение НАТО — это единственный путь, дипломатия не работает, а все уроки истории игнорируется. Вот, где мы находимся.

Дата выхода в эфир 14 июня 2023 года.