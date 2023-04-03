Скотт Риттер: я еду в Россию, чтобы разрушить стену русофобии

Бывший офицер разведки морской пехоты США собирается посетить Россию и снять документальный фильм. Его главная цель — разрушить стену русофобии, которая основана на невежестве. «Мы ничего не знаем о России», — уверен он. В пример он приводит Вана Клиберна, которому в 1958 году удалось на время сделать так, чтобы американцы «стали смотреть на русских как на людей».

Мы ничего не знаем о России. Именно поэтому мы с Джеффом приступили к реализации проекта. Сейчас хороший момент рассказать о нём, Джефф?

ДЖЕФФ НОРМАН: Момент всегда подходящий, давай.

Тогда просто расскажем о нём. Я называю это «Строительство мостов», или «Мосты мира». Или «Найди своего внутреннего Ван Клиберна». Возможно, мало кто знаком с этим именем, но скоро вы о нём узнаёте, потому что мы сделаем документальный фильм.

Ван Клиберн был молодым пианистом из Техаса. В 1958 году он записался на участие в Международном конкурсе имени Чайковского, прилетел в Советский Союз и сразил наповал публику своим исполнением Бетховена. И в итоге получил главный приз. На небольшой период времени он помог разрушить стену. Люди начали взаимодействовать, общаться. Потом, конечно, сбили Гари Пауэрса, затем была операция в заливе Свиней, Карибский кризис — всё опять вернулось обратно.

Но на короткое время был прорыв, и мы начали смотреть на жителей Советского Союза, на русских, как на людей. Вот мы хотим попробовать повторить это. Конечно, это не означает, что я — Ван Клиберн, нет. Я Скотт Риттер. Я призываю каждого американца открыть в себе своего внутреннего Вана Клиберна.

Что вам потребуется, чтобы разрушить стены русофобии. Чтобы пробиться сквозь страх, основанный на невежестве. Этот страх позволяет Голливуду и основным СМИ слепить крайне неверную картинку России, её лидеров и роли, которую Россия сегодня играет в мире.

В следующем месяце я поеду в Россию. Это уже не секрет, «Комсомольская правда» издаёт мою книгу, и я поеду в книжный тур. Эта книга о разоружении. Эта книга должна начать разрушать стену невежества. Мы постараемся снять документальный фильм, будем собирать материал и сделаем из него фильм. А потом отправимся в поездку по Соединённым Штатам и покажем людям, что это возможно.

22 января 2024 года мы можем собрать миллионы людей на американских улицах. Выясняется, что они пытаются воспроизвести марш миллионов человек в Нью-Йорке, потому что Нью-Йорк теперь не самый подходящий город для таких маршей. Но это не обязательно. Лучше, если это будет общенациональное мероприятие.

Мы собираем миллионы людей в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе, в Детройте, в Майами, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, Бостоне — везде. Всего один день, ребята. Это всё, о чём я прошу. Выйдите и скажите американским элитам, что контроль над вооружениями — единственный вопрос, который имеет значение на выборах. Потому что это самое важное на этих выборах.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2023 года.