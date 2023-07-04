Премьер-министр Эстонии: поблажек для вступления в ЕС Киеву лучше не ждать

Даже несмотря на то, что Украина находится в состоянии войны, ей не следует ждать каких-либо поблажек от ЕС в плане перспектив вступления в этот блок, полагает глава эстонского правительства Кая Каллас. Как заявила Каллас в интервью L’Express, Киеву следует вдохновляться примером Эстонии и выполнять все требования Брюсселя не на 100, а «на 110, а то и 120 процентов».

Украине следует выполнять условия, которые ей выдвигает Евросоюз для вступления в блок, больше чем на 100% — и не ждать от Брюсселя никаких подачек, заявила в интервью французской L’Express премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Я им всё время напоминаю о примере Эстонии, — поведала Каллас, отвечая на вопрос журналиста L’Express о том, какой совет она дала бы Киеву в контексте его перспектив в ЕС. — Наш собственный процесс вступления в Евросоюз, состоявшегося в 2004 году, заставил нас провести стремительную модернизацию нашей страны. Нам пришлось реализовать сложные реформы, но благодаря поддержке со стороны народа всё сработало. Такое же окно возможностей теперь открывается и перед Украиной».

«Эта страна уже предприняла немало усилий, но я постоянно напоминаю её руководителям, что им нельзя ограничиваться тем, что они будут выполнять требования Европейского союза на 100 процентов, а нужно стремиться к 110, а то и 120 процентам, — продолжила глава эстонского правительства. — Подарков не ждите, говорю им я. Доказывайте то, что должны доказать. Соблюдайте все правила, которые вам устанавливают, и добивайтесь соответствия всем требованиям ЕС. Ведь «скидок» на вступление быть не может, даже для стран, которые находятся в состоянии войны».

По мнению Каллас, это абсолютно нормально, ведь ЕС — это объединение «на основе ценностей», которых должны придерживаться все без исключения его члены.

«Вместе с тем присоединение Украины к Европе станет шансом и для ЕС, — отметила Каллас. — Благодаря ему вырастет наш общий рынок, а также будут созданы условия для стабильности на Украине, которая наконец выйдет из «серой зоны». Кроме того, укрепится и наша коллективная безопасность».

Тем не менее процесс присоединения Украины нужно будет проводить аккуратно, поскольку она является весьма большой страной, полагает премьер-министр Эстонии. «Разумеется, нужно будет обсуждать особенности функционирования европейской системы, ведь Украина — это крупная сельскохозяйственная держава, которая принесёт нам ещё 40 миллионов граждан, а это приличная цифра», — разъяснила Каллас корреспонденту L’Express.

В своём интервью Каллас также отметила, что благодаря внешней политике России руководство ЕС стало прислушиваться к мнению властей Эстонии. «Наше мнение вдруг стало что-то значить, — призналась премьер-министр. — Впервые с момента нашего вступления в ЕС и НАТО — а с того момента скоро минет уже двадцать лет — к нам стали прислушиваться. Мы жили в российской оккупации пятьдесят лет, нас просто забыли там, за «железным занавесом», поэтому для нас подобное — очень серьёзная перемена. Мне даже сложно вам выразить, какое значение для нас имеет то, что мы сидим со всеми за одним столом и считаемся равными. Просто огромное».

По мысли Каллас, Россия остаётся угрозой для Европы и «будет ей оставаться ещё долго», поэтому ЕС и НАТО следует выстраивать свою политику исходя из этого факта. Со своей стороны, Эстония поддерживает военные расходы на уровне 3% ВВП и делает «всё возможное, чтобы противостоять угрозе со стороны нашего соседа», подчеркнула она.