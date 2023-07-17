ERR: эстонские овощи становятся дефицитными из-за нехватки желающих собирать урожай

Из-за нехватки работников на сельскохозяйственных предприятиях в Эстонии стали выращивать всё меньше овощей. Как передаёт ERR, преподаватель овощеводства в Эстонском университете естественных наук Прийт Пыльдма констатировал, что эстонские овощи становятся всё более дефицитными, поскольку растёт импорт продукции из-за границы.

В Эстонии стали выращивать всё меньше овощей. Как передаёт ERR, сельскохозяйственным предприятиям не хватает работников, в результате этого растёт импорт.

В 2019 году фермеры отдали под овощи 2035 га земли. В этом году площадь вдвое меньше. Проблемы начались во времена коронавируса, который ограничил приток иностранных работников. Ситуация в секторе производства овощей до сих пор не восстановилась.

Преподаватель овощеводства в Эстонском университете естественных наук Прийт Пыльдма констатировал, что эстонские овощи становятся всё более дефицитными.

С ним согласен руководитель отдела закупок и логистики занимающегося упаковкой овощей предприятия Salvest Таави Ыун. По его словам, объём производства овощей снизился, поскольку их некому собирать: «Многие могут и хотят выращивать овощи, но как убирать урожай в условиях нехватки рабочей силы?»

Ыун сообщил, что пока Salvest вынужден закупать огурцы в Германии. Ввозить огурцы из-за рубежа дороже, что сказывается на цене продукта.

«Ведь при импорте добавляются транспортные расходы. Если пойдут эстонские огурцы, то мы останемся при нынешних ценах. Овощи — не очень дорогой продукт», — добавил он.

Пыльдма считает, на сокращение производства овощей может также влиять запрет на использование прежних средств защиты растений. Они эффективны, но опасны для окружающей среды.

«Регистрация более экологичных средств защиты растений пока не ведётся, поэтому их не так много, а значит, бороться с вредителями и болезнями сложнее», — пояснил Пыльдма.

Занимающийся выращиванием овощей Тармо Тувикене также указал на нехватку рабочей силы в сельской местности. В прошлом году он собрал 50 тонн огурцов, в этом году надеется собрать не менее 30 тонн. По его словам, в этом году урожай огурцов будет меньше из-за прохладной погоды.