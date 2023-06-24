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CNA: таяние ледников в Гималаях представляет угрозу для 2 млрд жителей Азии

Материал представлен в переводе ИноТВ
Снежный покров в Гималаях и Гиндукуше исчезает в результате повышения температуры — и гораздо более быстрыми темпами, чем считалось ранее, передаёт CNA. Новое исследование показало, что к концу века ледники могут потерять до 80% своего объёма. В результате доступа к пресной воде могут лишиться 2 миллиарда человек в 16 азиатских странах. Кроме того, эксперты предупреждают о резком усилении внезапных наводнений, лавин, засух и нехватке продовольствия.

Лёд и снег на самых высоких вершинах мира исчезают в результате повышения температуры — и гораздо более быстрыми темпами, чем считалось ранее. Новое исследование показывает, что ледники в Гималайско-Гиндукушском горном районе рискуют потерять до 80% своего объёма к концу века. Почему это вызывает тревогу? Ледники в регионе питают 12 рек, обеспечивая пресной водой 2 миллиарда человек в 16 странах, включая Китай, Индию и Пакистан. Тающие горы дестабилизируют ландшафт. Эксперты предупреждают, что внезапные наводнения, лавины, засухи и нехватка продовольствия могут резко усилиться в ближайшие годы.

МИРИАМ ДЖЕКСОН, специалист по криосфере: С каждым годом у нас остаётся всё меньше дней со снежным покровом. Он постепенно меняется. Сейчас продолжительность залегания снежного покрова примерно на пять дней меньше, чем в предыдущее десятилетие. И это влияет на то, сколько воды доступно для использования людьми. Люди используют воду для орошения в сельском хозяйстве, для гидроэнергетики. А если воды нет или она поступает в другое время года, то это действительно затрудняет жизнь людям, которые привыкли к тому, что на эти вещи можно положиться.
 
В новом исследовании изучалось влияние изменения климата и повышения температуры на территорию площадью 4,1 миллиона квадратных километров от Афганистана до Мьянмы. Выяснилось, что гималайские ледники исчезали на 65% быстрее в 2010-х годах по сравнению с предыдущим десятилетием. Учёные говорят, что даже если глобальное потепление будет ограничено 1,5 или 2 градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, ледники во всём Гималайско-Гиндукушском горном районе могут потерять от 30% до 50% своего объёма к 2100 году. И этот показатель возрастёт до 80%, если температура пробьёт отметку в 4 градуса по Цельсию.
 
АМИНА МАХАРДЖАН, ведущий специалист по вопросам жизнеобеспечения и миграции: Некоторые из этих изменений ледника, а именно уменьшение снежного покрова, необратимы. Как только ледники исчезают, они исчезают навсегда.
 
Эксперты говорят, что существует острая необходимость в принятии мер по борьбе с изменением климата и смягчению его последствий. Жители покидают потенциально опасные зоны. Китай работает над восстановлением запасов воды в стране, а Пакистан устанавливает системы раннего предупреждения о внезапных наводнениях.
 
Дата выхода в эфир 20 июня 2023 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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CNA Сингапур Азия
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