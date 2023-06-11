CNN: по Сибири прошлась худшая волна жары, которая переписывает мировую климатическую историю

Сибирь страдает от рекордно высоких температур, которые специалисты объединяют в «худшую волну тепла в истории региона». Как пишет на своём сайте CNN, они сходятся во мнении, что без участия человеческого фактора столь сильное изменение климата было бы невозможно.

В Сибири были зафиксированы десятки рекордов жары, когда температура поднялась выше +37,7 °С, притом что сейчас только начало июня, пишет на своём сайте CNN.

По словам климатолога Максимилиано Эрреры, который отслеживает экстремальные температуры по всему миру, в прошлую субботу температура в Ялуторовске достигла +37,9 °С, поэтому она стала самым жарким днём в истории города. В среду было побито несколько абсолютных рекордов тепла, в том числе в Баево, где температура достигла +39,6 °С, и в Барнауле, где было +38,5 °С.

В некоторых местах рекорд бьётся уже пять-семь лет подряд, отмечают специалисты. Это «худшая волна тепла в истории региона», — написал Эррера в Twitter. И, по его мнению, дальше станет ещё хуже.

Автор статьи напоминает, что из-за глобального потепления появляются более экстремальные температуры, особенно в более высоких широтах. Например, учёные пришли к выводу, что особенно интенсивная и продолжительная волна тепла в 2020 году, когда в арктическом сибирском городе Верхоянске стояло +38 °С, была бы «почти невозможной» без изменения климата по вине человека.

В Сибири, как правило, наблюдаются большие колебания температуры в течение одного месяца или года, но в последние несколько десятилетий есть тенденция к потеплению, отмечает автор статьи. «Сибирь — один из регионов с самым быстрым потеплением на планете, экстремально высокие температуры растут», — сказал CNN Омар Баддур, глава службы мониторинга климата и политики Всемирной метеорологической организации.

В регионе прошло несколько очень сильных волн тепла, сказала европейский климатолог Саманта Бёрджесс. «Эти волны тепла имеют серьёзные последствия для людей и природы и будут происходить чаще, если мы быстро не сократим выбросы парниковых газов», — сказала она CNN.

Сибирь — наряду с Канадой — также борется с лесными пожарами. В результате пожаров, бушевавших в мае на Урале, погиб по меньшей мере 21 человек.

Рекордную жару на этой неделе пережила не только Сибирь, она прошлась по всей Средней Азии. В начале апреля в Туркменистане было +42 °С, «мировой рекорд для этой широты», сказал Эррера. В среду температура превысила +45 °С в Китае, +43 °С в Узбекистане и +41 °С в Казахстане. Это «историческая волна тепла, которая переписывает мировую климатическую историю», — приводит CNN слова Эрреры.