TF1: 200 литров воды на квадратный метр — Испанию и Италию заливает дождями
Поступок, который нельзя объяснить.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Куда она с коляской? Быть не может!
Эта женщина пытается перейти полностью затопленную улицу.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Она падает! Нужно ей помочь!
Трагедии удалось избежать, благодаря этому мужчине, едва успевшему спасти ребёнка в коляске. Эти кадры были сняты в Беникасиме на Восточном побережье Испании. Улицы превратились в водный поток…
МУЖСКОЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Он хотел переехать через улицу!
…загнавший в ловушку водителя этой машины, которую унесло потоком на несколько десятков метров.
МУЖСКОЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Господи! Какой мощный поток!
Этим утром на землю пролилось 200 литров воды на квадратный метр — рекордное число осадков в этом регионе за 60 лет. Однако Испания не единственная страна, пострадавшая от этих разрушительных ливней.
Вчера в окрестностях Неаполя на юге Италии улицы этого поселения залило водой всего за 20 минут. В этом наводнении погиб мужчина: его задавил автомобиль, унесённый ливневым потоком. Вот уже неделю в стране бушуют страшные наводнения, унёсшие жизни 15 человек в регионе Эмилия-Романья. От этих свирепых бурь пострадали несколько регионов Италии.
ГОЛОСА ЗА КАДРОМ: Мама дорогая!
ЛУИ БОДЕН, метеоролог, специалист метеослужбы телеканалов LCI/TF1: Над севером Европы завис антициклон. Он находится над Англией, севером Франции, Скандинавией. Таким образом, штормовые ветра не могут его обойти. И что они делают? Они идут южным путём и перемещаются между Португалией, Испанией, югом Франции, Италией и даже частично Хорватией, а также Грецией.
Эта ситуация, вероятно, продлится ещё несколько дней и может вновь стать причиной сильных ливней.
Дата выхода в эфир 26 мая 2023 года.
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