France 3: учёные предупредили о снижении уровня воды в половине озёр на планете

За последние 30 лет уровень воды в половине озёр на Земле снизился, даже в холодных и влажных районах, приводит France 3 результаты исследования, опубликованного в журнале Science. Такая тенденция объясняется чрезмерным использованием воды для нужд человека, нехваткой дождей, а также потеплением климата.

Дно озера Титикака в Боливии совершенно высохло и превратилось в пустыню. Берега озера Сер-Понсон в Альпах сильно обнажились. В прошлом году в Испании вместо этой растрескавшейся земли было озеро. С высоты птичьего полёта видно, как меньше чем за два года изменился пейзаж в городе Воглан, департамент Жюра. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, за последние 30 лет уровень воды в половине озёр мира снизился.

БАЛАЖИ РАЖАГОПАЛАН, профессор в университете Колорадо (США): Пресная вода — важнейший природный ресурс для человечества и окружающей среды, а мы о нём не заботимся.

Действительно, в озёрах содержится 87 процентов запасов пресной воды на планете. Среди причин снижения уровня воды — её чрезмерный забор для деятельности человека, например, для сельского хозяйства, в некоторых регионах не хватает дождей, но также этому способствует потепление климата.

ФЛОРАНС АБЕ, гидроклиматолог: В некоторых озёрах всё больше воды испаряется, и даже если дождей достаточно, воды теряется больше. Такая проблема усугубляется, потому что чем сильнее снижается уровень воды, тем больше она нагревается и больше испаряется.

В докладе в журнале Science указывается, что даже в тех озёрах, которые расположены в холодных или влажных районах, уровень воды снижается. Наконец, вместе с понижением уровня воды снижается также её качество, потому что вредные вещества встречаются в более концентрированном виде.