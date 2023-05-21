France 3: учёные предупредили о снижении уровня воды в половине озёр на планете
Дно озера Титикака в Боливии совершенно высохло и превратилось в пустыню. Берега озера Сер-Понсон в Альпах сильно обнажились. В прошлом году в Испании вместо этой растрескавшейся земли было озеро. С высоты птичьего полёта видно, как меньше чем за два года изменился пейзаж в городе Воглан, департамент Жюра. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, за последние 30 лет уровень воды в половине озёр мира снизился.
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