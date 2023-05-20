Freitag: климатический кризис уже на пороге Европы
На этой неделе в итальянском регионе Эмилия-Романья за 36 часов выпала полугодовая норма осадков, пишет Der Freitag. Сильнейшие ливни вызвали наводнения, которые привели к гибели 13 человек, а ещё 20 тыс. оставили без крыши над головой. Как отмечает издание, этот катаклизм стал очередным в целой серии природных катастроф, прокатившихся по Италии в последнее время.
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