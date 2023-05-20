Freitag: климатический кризис уже на пороге Европы

В последнее время в Европе неуклонно растёт число климатических катаклизмов, пишет Der Freitag. Эксперты отмечают, что это прямое следствие глобального изменения климата: если раньше его ощущали на себе в основном страны глобального Юга, то теперь кризис уже подступил вплотную к странам Европы.

На этой неделе в итальянском регионе Эмилия-Романья за 36 часов выпала полугодовая норма осадков, пишет Der Freitag. Сильнейшие ливни вызвали наводнения, которые привели к гибели 13 человек, а ещё 20 тыс. оставили без крыши над головой. Как отмечает издание, этот катаклизм стал очередным в целой серии природных катастроф, прокатившихся по Италии в последнее время.

При этом на фоне роста выбросов углекислого газа в атмосферу климатические катаклизмы происходят не только в Италии, но и по всей Европе, пишет Der Freitag. К примеру, в прошедшие годы фермеры Испании и южной Франции страдали от засух, а в 2022 году волна экстремальной жары прокатилась уже по всей Европе. По мнению климатического эксперта Паолы Пино, всё это является прямым следствием уже наступившего процесса глобального изменения климата: «новой нормальностью».

Как отмечает Der Freitag, раньше основные последствия климатического кризиса испытывали на себе наименее причастные к его возникновению страны глобального Юга. Однако теперь ситуация меняется, и климатический кризис вплотную подошёл к вратам Европы. Средняя температура воздуха в Италии сейчас на 2,1 °С выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Согласно данным организации Coldiretti, летом 2022 года в Италии было в пять раз больше природных катаклизмов, чем за тот же период десять лет назад, пишет Der Freitag. Больше всего от них страдают люди, занятые в сельском хозяйстве.