SwebbTV: «маниакальная климатическая повестка» шведского правительства грозит уничтожить рыбный промысел

Запланированное правительством Швеции строительство ветроэнергетических установок на западном побережье скандинавской страны поставит крест на ведении рыболовства в этом районе, сообщает SwebbTV со ссылкой на телеканал TV4. Таким образом, одержимость шведского высшего политического руководства по части климата может стать губительной для окружающей среды североевропейского королевства.

Правительство Швеции настолько одержимо климатической повесткой глобалистов, что министр климата и окружающей среды Ромина Пурмохтари ездит на Всемирный экономический форум в качестве почётного гостя, а премьер-министр страны Ульф Кристерссон посвятил теме экологии свою рождественскую речь, обращённую согражданам. Теперь всё зашло так далеко, что политика шведского кабинета министров стала угрожать существованию многовекового рыбного промысла, поскольку правительство намеревается упростить процесс получения разрешений на строительство оффшорных ветроэнергетических установок, которые должны быть построены на западном побережье через 7—10 лет, пишет SwebbTV.

По словам шведского премьера, правительство одобрило в общей сложности строительство около сотни установок в двух оффшорных ветряных парках, которые должны будут обеспечивать регион электроэнергией, не содержащей ископаемого топлива. Однако против этого выступают местные рыбаки, которые считают инициативу правительства губительной для рыбного промысла, которым занимались их предки на протяжении многих сотен лет. По их мнению, одним росчерком пера руководство страны уничтожает всю рыбалку в Каттегатте, Халланде и всё прибрежное рыболовство в регионе, отмечает автор статьи.

Местные рыбаки называют заявление правительства «последним гвоздём в крышку гроба» рыбного промысла и беспокоятся о том, что скоро им будет негде ловить рыбу, поскольку ветряные установки часто строят в лучших местах для рыбалки. Рыбаки считают происходящее «экологическим экспериментом» руководства страны, которое понятия не имеет, какое воздействие на море будут иметь кабели и магнитные поля, резюмирует SwebbTV.