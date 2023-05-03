Guardian: европейцы готовы бороться с климатическим кризисом — но не в ущерб привычному образу жизни
Многие европейцы обеспокоены климатическим кризисом, готовы принимать личные меры и поддерживать государственные инициативы для борьбы с ним, однако, чем больше такие меры будут менять их привычную жизнь, тем сильнее будет снижаться их готовность, пишет The Guardian, ссылаясь на опрос, проведённый институтом изучения общественного мнения YouGov.
Также непопулярными оказались такие инициативы как полный отказ от личного транспорта, а также государственный запрет на производство и продажу бензиновых и дизельных автомобилей, пишет The Guardian. Издание отмечает, что относительно положительный отклик о полном запрете использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания был зафиксирован в Италии и Испании, в то время как больше всего противников такой идеи оказалось среди респондентов из Франции и Германии.
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