N-TV: все политические силы Германии обрушились с критикой на «Последнее поколение»

Акции радикалов из экологического движения «Последнее поколение», приведшие к массовым сбоям работы транспорта в Берлине, вызвали жёсткую критику со стороны немецких политиков, пишет N-TV. Представители властей и практически всех крупных партий осудили методы активистов, отметив, что такие способы, как перекрытие улиц, лишь оказывают медвежью услугу борьбе против климатического кризиса.

Многие немецкие политики выступили с жёсткой критикой в адрес климатической организации «Последнее поколение», после того как активисты движения спровоцировали массовое нарушение работы общественного транспорта Берлина, пишет N-TV.

В частности, генеральный секретарь партии ХДС Марио Чайя заявил о том, что власти должны всеми средствами выступить против «Последнего поколения», а не выступать их заложниками. Он также высказался против компромиссов, заявив, что в таком случае власти поддадутся давлению со стороны радикалов, в чьих действиях есть признаки экстремизма.

Действия «Последнего поколения» также раскритиковал генсек партии «Свободные демократы» Биджан Дир-Сарай, отметивший, что это движение оказывает медвежью услугу борьбе за защиту климата. «Блокирование улиц «Последним поколением» приводит к раздору в обществе, а не повышает число сторонников борьбы с изменениями климата», — приводит издание слова Дир-Сарая. Политик также отметил, что акции «Последнего поколения» отвлекают сотни полицейских от исполнения их прямых обязанностей.

Само правительство ФРГ также выступило с критикой блокировки улиц, пишет N-TV. По словам главы МВД ФРГ Нэнси Фэзер, с климатическим кризисом можно бороться только демократическими методами. Критически к действиям «Последнего поколения» отнеслись и в партии зелёных. Сопредседатель партии Омид Нурипур заявил, что такие акции лишь отвлекают внимание от важных климатических дебатов. Он также выразил сомнение в том, что такие методы протеста, как перекрытие улиц, привлекут большое количество сторонников.