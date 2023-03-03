ZDF: Германия сильно запаздывает с обновлением железных дорог — это может привести к провалу климатических целей
Ещё в 2018 году правительство ФРГ приняло стратегию, в рамках которой ставилась цель резкого повышения конкурентоспособности немецких железных дорог, пишет ZDF. К 2030 году планировалось сделать работу ж/д транспорта быстрее, пунктуальнее и надёжнее, при этом пассажиропоток должен был увеличиться вдвое. Помимо прочего, этот план должен был помочь Германии реализовать свои климатические цели.
Ссылки по теме
-
ZDF: полиция Германии предупреждает об опасности вокзалов даже в небольших городах
-
Tagesspiegel: «всё глубже погружается в новый миграционный кризис» — Германия не справляется с наплывом беженцев
-
Die Welt: «сыты Германией по горло» — немцы всё чаще эмигрируют по политическим причинам
-
Focus Online: многие немецкие компании остаются в России — это может быть фундамент для восстановления сотрудничества в будущем